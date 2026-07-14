[GALLERY] Dùng sạc nhanh sai cách, pin điện thoại có thể nhanh chai hơn?

Sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian nạp pin, nhưng sử dụng không đúng cách có thể làm máy nóng và ảnh hưởng tuổi thọ pin. Đây là những lưu ý người dùng nên biết.
Tính đến hết tháng 6/2026, Mitsubishi Xpander, Xforce và mẫu SUV 7 chỗ Destinator cùng lọt top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm.
iCaur V25 là mẫu SUV mang phong cách địa hình, được định vị giữa hai đàn anh V23 và V27 hiện đang bán trên thị trường. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Honda CR-V.
Dù đã rời thị trường smartphone nhiều năm, BlackBerry vẫn được nhiều người săn lùng trên thị trường máy cũ nhờ bàn phím vật lý độc đáo, nhưng liệu còn đáng mua?
Motorola Backflip cùng nhiều mẫu smartphone Android từng gây sốc với thiết kế độc lạ nhưng doanh số thất bại, trở thành những cái tên bị lịch sử lãng quên.
Được thiết kế như một phần tiếp nối của địa hình tự nhiên, công trình gây ấn tượng bởi cảnh quan và con người hòa quyện thành một trải nghiệm sống liền mạch.
Toyota Việt Nam vừa đăng ảnh “nhá hàng” mẫu SUV địa hình mới sắp ra mắt người dùng Việt. Dù không tiết lộ tên xe nhưng có thể thấy đây là mẫu Land Cruiser FJ.
Một bức tranh muôn màu đầy tính nghệ thuật đã đưa ngôi nhà từ thế kỷ 19 bước vào một kỷ nguyên mới đầy táo bạo và chinh phục được mọi ánh nhìn.
Toyota đã ngừng bán Avalon tại thị trường Mỹ sau đời 2022, nhưng mẫu sedan cỡ lớn này vẫn tiếp tục được phân phối tại Trung Quốc thông qua liên doanh với FAW.
Trong số top ôtô bán ra ế ẩm nhất Việt Nam tháng 6/2026 vừa qua đa phần là các mẫu xe đến từ Nhật Bản như Toyota, Suzuki, Isuzu và một mẫu xe Hyundai.
Google được cho là đã hạn chế Meta sử dụng Gemini do thiếu năng lực tính toán, cho thấy cuộc đua AI đang chuyển từ cạnh tranh mô hình sang hạ tầng.
Sau hơn một năm liên tục xuất hiện dưới dạng tin đồn và thử nghiệm, mẫu SUV đầu bảng của Xiaomi là N90 đã lần đầu lộ diện.
Ca sĩ Nguyên Vũ vừa khiến dân mạng trầm trồ khi rao cho thuê căn penthouse rộng 650m2 với thiết kế xa hoa, sở hữu tới 8 phòng ngủ và hồ bơi riêng tại TP.HCM.
Hãng McLaren đã chính thức bổ sung 788HS vào danh mục sản phẩm như phiên bản đặc biệt cuối cùng được phát triển từ nền tảng của siêu xe 720S.
Sau gần 10 năm thua lỗ hàng tỷ USD, CXMT bất ngờ vươn lên thành nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ 4 thế giới.
Toyota vừa xác nhận sẽ lùi thời điểm bắt đầu sản xuất thế hệ mới của mẫu SUV Highlander thuần điện, dù mẫu xe này còn chưa chính thức ra mắt.
Honda vừa thông báo tạm ngừng nhận đặt cọc phiên bản City e RS Hatchback màu xám Urban Gray Pearl tại thị trường Thái do lượng đơn đặt hàng tích lũy quá lớn.
Yamaha vừa chính thức mở bán NVX 155 thuần điện (Aerox) tại thị trường Châu Á, đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản thuần điện dành cho dòng xe tay ga Aerox.
Robot AI, thực tế hỗn hợp MR và trải nghiệm nhập vai giúp ngành trà Trung Quốc lột xác, biến thức uống nghìn năm tuổi thành ngành công nghiệp hàng trăm tỷ NDT.
Mẫu xe côn tay Yamaha Exciter 2026 phiên bản mới tại Việt Nam được thay đổi thiết kế, bổ sung kiểm soát lực kéo TCS và nâng công suất động cơ lên 18,5 mã lực.
LG chính thức giới thiệu bộ ba laptop gram AI 2026 với Dual AI, hợp kim Aerominum siêu nhẹ, hỗ trợ khóa máy, xóa dữ liệu từ xa và kết nối đa nền tảng.
Hãng xe siêu sang Rolls-Royce, Anh quốc vừa giới thiệu Ghost Savile Row, phiên bản Ghost Extended độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Bespoke.