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[GALLERY] Dùng sạc nhanh sai cách, pin điện thoại có thể nhanh chai hơn?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Dùng sạc nhanh sai cách, pin điện thoại có thể nhanh chai hơn?

Sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian nạp pin, nhưng sử dụng không đúng cách có thể làm máy nóng và ảnh hưởng tuổi thọ pin. Đây là những lưu ý người dùng nên biết.

Thiên Trang (th)
Sạc nhanh đã trở thành trang bị quen thuộc trên hầu hết smartphone hiện nay, giúp người dùng chỉ mất vài chục phút để nạp lượng lớn pin thay vì phải chờ hàng giờ như trước, tuy nhiên không ít người vẫn băn khoăn liệu công nghệ này có khiến pin điện thoại nhanh xuống cấp hay không và đâu là cách sử dụng đúng để vừa sạc nhanh vừa bảo vệ thiết bị.
Sạc nhanh đã trở thành trang bị quen thuộc trên hầu hết smartphone hiện nay, giúp người dùng chỉ mất vài chục phút để nạp lượng lớn pin thay vì phải chờ hàng giờ như trước, tuy nhiên không ít người vẫn băn khoăn liệu công nghệ này có khiến pin điện thoại nhanh xuống cấp hay không và đâu là cách sử dụng đúng để vừa sạc nhanh vừa bảo vệ thiết bị.
Theo các chuyên gia công nghệ, bản thân công nghệ sạc nhanh không phải nguyên nhân trực tiếp làm chai pin, bởi hầu hết smartphone hiện đại đều được tích hợp các cơ chế quản lý nguồn điện như USB Power Delivery (USB PD) hoặc công nghệ tương tự, tự động điều chỉnh công suất sạc theo từng giai đoạn để hạn chế nhiệt độ tăng quá cao và giảm áp lực lên viên pin.
Theo các chuyên gia công nghệ, bản thân công nghệ sạc nhanh không phải nguyên nhân trực tiếp làm chai pin, bởi hầu hết smartphone hiện đại đều được tích hợp các cơ chế quản lý nguồn điện như USB Power Delivery (USB PD) hoặc công nghệ tương tự, tự động điều chỉnh công suất sạc theo từng giai đoạn để hạn chế nhiệt độ tăng quá cao và giảm áp lực lên viên pin.
Trên thực tế, yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ pin lại chính là nhiệt độ, bởi khi điện thoại hoạt động ở mức nhiệt cao trong thời gian dài, các phản ứng hóa học bên trong pin lithium-ion sẽ diễn ra nhanh hơn, khiến khả năng lưu trữ năng lượng giảm dần theo thời gian, vì vậy nếu không cần sạc gấp, người dùng có thể cân nhắc sử dụng chế độ sạc chậm hoặc các tính năng giới hạn sạc đầy để kéo dài tuổi thọ pin.
Trên thực tế, yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ pin lại chính là nhiệt độ, bởi khi điện thoại hoạt động ở mức nhiệt cao trong thời gian dài, các phản ứng hóa học bên trong pin lithium-ion sẽ diễn ra nhanh hơn, khiến khả năng lưu trữ năng lượng giảm dần theo thời gian, vì vậy nếu không cần sạc gấp, người dùng có thể cân nhắc sử dụng chế độ sạc chậm hoặc các tính năng giới hạn sạc đầy để kéo dài tuổi thọ pin.
Để tận dụng tối đa hiệu quả của sạc nhanh, người dùng nên ưu tiên sử dụng củ sạc và cáp sạc chính hãng hoặc phụ kiện đạt chứng nhận tương thích từ nhà sản xuất, bởi các bộ sạc kém chất lượng không chỉ làm giảm tốc độ nạp pin mà còn tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt, gây mất an toàn cho cả thiết bị lẫn người sử dụng trong quá trình sạc.
Để tận dụng tối đa hiệu quả của sạc nhanh, người dùng nên ưu tiên sử dụng củ sạc và cáp sạc chính hãng hoặc phụ kiện đạt chứng nhận tương thích từ nhà sản xuất, bởi các bộ sạc kém chất lượng không chỉ làm giảm tốc độ nạp pin mà còn tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt, gây mất an toàn cho cả thiết bị lẫn người sử dụng trong quá trình sạc.
Một lưu ý quan trọng khác là hạn chế chơi game, xem video độ phân giải cao hoặc chạy các ứng dụng nặng khi đang sạc, bởi lúc này điện thoại vừa tiêu thụ điện năng cho tác vụ đang thực hiện vừa nhận điện để nạp pin, khiến nhiệt lượng tăng lên đáng kể, làm giảm hiệu quả sạc và có thể ảnh hưởng đến độ bền của pin trong thời gian dài.
Một lưu ý quan trọng khác là hạn chế chơi game, xem video độ phân giải cao hoặc chạy các ứng dụng nặng khi đang sạc, bởi lúc này điện thoại vừa tiêu thụ điện năng cho tác vụ đang thực hiện vừa nhận điện để nạp pin, khiến nhiệt lượng tăng lên đáng kể, làm giảm hiệu quả sạc và có thể ảnh hưởng đến độ bền của pin trong thời gian dài.
Bên cạnh đó, người dùng nên đặt điện thoại ở nơi thông thoáng khi sạc, tránh để trên chăn, đệm, ghế sofa hoặc những bề mặt giữ nhiệt, đồng thời có thể tháo ốp lưng dày nếu thiết bị nóng lên bất thường để cải thiện khả năng tản nhiệt, giúp quá trình sạc diễn ra ổn định và an toàn hơn.
Bên cạnh đó, người dùng nên đặt điện thoại ở nơi thông thoáng khi sạc, tránh để trên chăn, đệm, ghế sofa hoặc những bề mặt giữ nhiệt, đồng thời có thể tháo ốp lưng dày nếu thiết bị nóng lên bất thường để cải thiện khả năng tản nhiệt, giúp quá trình sạc diễn ra ổn định và an toàn hơn.
Đối với những ai thường xuyên sử dụng sạc không dây, cần lưu ý rằng hình thức này thường sinh nhiều nhiệt hơn sạc có dây do hiệu suất truyền năng lượng thấp hơn, vì vậy nếu ưu tiên tốc độ và muốn hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến pin, sạc nhanh có dây vẫn là lựa chọn phù hợp hơn trong phần lớn trường hợp sử dụng hằng ngày.
Đối với những ai thường xuyên sử dụng sạc không dây, cần lưu ý rằng hình thức này thường sinh nhiều nhiệt hơn sạc có dây do hiệu suất truyền năng lượng thấp hơn, vì vậy nếu ưu tiên tốc độ và muốn hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến pin, sạc nhanh có dây vẫn là lựa chọn phù hợp hơn trong phần lớn trường hợp sử dụng hằng ngày.
Ngoài việc sử dụng phụ kiện đạt chuẩn và sạc đúng cách, người dùng cũng nên cập nhật iOS hoặc Android thường xuyên để tận dụng các thuật toán quản lý pin mới, kích hoạt chế độ tiết kiệm pin hoặc Low Power Mode khi cần và cắm sạc trực tiếp vào ổ điện thay vì cổng USB công suất thấp, bởi những thói quen đơn giản này sẽ giúp quá trình sạc nhanh hiệu quả hơn, đồng thời góp phần duy trì tuổi thọ pin và hiệu suất hoạt động của smartphone trong thời gian dài.
Ngoài việc sử dụng phụ kiện đạt chuẩn và sạc đúng cách, người dùng cũng nên cập nhật iOS hoặc Android thường xuyên để tận dụng các thuật toán quản lý pin mới, kích hoạt chế độ tiết kiệm pin hoặc Low Power Mode khi cần và cắm sạc trực tiếp vào ổ điện thay vì cổng USB công suất thấp, bởi những thói quen đơn giản này sẽ giúp quá trình sạc nhanh hiệu quả hơn, đồng thời góp phần duy trì tuổi thọ pin và hiệu suất hoạt động của smartphone trong thời gian dài.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (th)
#sạc nhanh #bảo vệ pin #chăm sóc điện thoại #sạc đúng cách #tuổi thọ pin

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