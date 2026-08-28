3 iPhone cũ giá rẻ đáng mua, vẫn mạnh năm 2026

Không cần chi quá nhiều tiền, người dùng vẫn có thể sở hữu iPhone màn hình đẹp, hiệu năng mạnh và camera tốt nếu lựa chọn các mẫu máy cũ.

Thị trường iPhone cũ đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn sử dụng điện thoại Apple nhưng không muốn bỏ ra khoản tiền lớn cho các thế hệ mới. Những mẫu máy như iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro hay iPhone 14 vẫn sở hữu phần cứng đủ mạnh cho nhiều nhu cầu từ làm việc, giải trí đến chụp ảnh, quay video. Đặc biệt, việc lựa chọn đúng model có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể nhưng vẫn có được trải nghiệm cao cấp.

iPhone 12 Pro Max cũ - lựa chọn cho người thích màn hình lớn

Nếu ưu tiên một chiếc iPhone màn hình rộng để xem phim, đọc tài liệu hay chỉnh sửa nội dung, iPhone 12 Pro Max cũ vẫn là một phương án đáng chú ý. Máy sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,7 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cùng chất lượng hình ảnh sắc nét. Thiết kế khung thép không gỉ và mặt lưng kính cũng giúp mẫu máy này giữ được vẻ ngoài cao cấp dù đã ra mắt nhiều năm. Bên trong là chip A14 Bionic kết hợp RAM 6 GB, đủ sức xử lý các tác vụ hàng ngày, đa nhiệm, chỉnh sửa ảnh và nhiều tựa game phổ biến. Cụm ba camera 12 MP cùng cảm biến LiDAR cũng giúp iPhone 12 Pro Max tiếp tục phù hợp với người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc sáng tạo nội dung.

iPhone 12 Pro Max cũ phù hợp với người ưu tiên màn hình lớn và thiết kế cao cấp.

iPhone 14 cũ - nhỏ gọn nhưng vẫn đủ mạnh

Với người thích một chiếc điện thoại dễ cầm và thuận tiện mang theo, iPhone 14 cũ là lựa chọn cân bằng hơn. Màn hình 6,1 inch kết hợp khung nhôm giúp thiết bị nhẹ và dễ sử dụng bằng một tay, trong khi kính Ceramic Shield tăng khả năng bảo vệ trước những va chạm thông thường. Sức mạnh của máy đến từ chip A15 Bionic với GPU 5 nhân, cho phép xử lý nhanh các tác vụ từ chỉnh sửa hình ảnh, dựng video trên CapCut đến chơi game. Hệ thống camera kép cũng được Apple cải thiện khả năng thu sáng, đồng thời bổ sung Photonic Engine và Action Mode, giúp iPhone 14 trở thành công cụ đáng tin cậy cho việc chụp ảnh, quay video khi di chuyển. Điểm cần cân nhắc là thời lượng pin chỉ ở mức vừa phải nếu sử dụng liên tục 4G/5G, camera hoặc các ứng dụng nặng trong cả ngày.

iPhone 13 Pro cũ - điểm cân bằng đáng tiền

Nếu muốn tìm một chiếc iPhone cũ có trải nghiệm cao cấp nhưng giá dễ tiếp cận hơn, iPhone 13 Pro là cái tên nổi bật. Màn hình 6,1 inch của máy được trang bị ProMotion 120 Hz, tạo khác biệt rõ rệt khi cuộn trang, chuyển đổi ứng dụng hay chơi game. Đây cũng là một trong những điểm khiến iPhone 13 Pro vẫn hấp dẫn dù đã qua vài thế hệ. Máy sử dụng chip A15 Bionic cùng RAM 6 GB, đáp ứng tốt các tác vụ nặng và duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài. Cụm ba camera phía sau hỗ trợ zoom quang học 3x và chụp Macro, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động. So với iPhone 14, mẫu Pro này còn ghi điểm nhờ thiết kế thép không gỉ và màn hình 120 Hz, dù trọng lượng máy cũng nặng hơn đáng kể.

iPhone 13 Pro nổi bật với màn hình ProMotion 120 Hz và hệ thống camera Pro.

Nhìn chung, cả ba mẫu iPhone cũ đều có những lợi thế riêng thay vì đơn thuần cạnh tranh về giá. iPhone 12 Pro Max phù hợp với người cần màn hình lớn, iPhone 14 hướng tới sự nhỏ gọn và năng động, còn iPhone 13 Pro là lựa chọn cân bằng giữa màn hình, hiệu năng và khả năng nhiếp ảnh. Tuy nhiên, khi mua iPhone cũ, người dùng nên kiểm tra kỹ tình trạng pin, màn hình, camera, Face ID, loa, cổng sạc và lịch sử sửa chữa trước khi quyết định. Một chiếc máy có ngoại hình đẹp nhưng từng thay linh kiện không chính hãng vẫn có thể mang lại trải nghiệm kém hơn đáng kể so với thiết bị được bảo quản tốt. Với ngân sách hợp lý và kiểm tra kỹ nguồn gốc, những mẫu iPhone này vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày mà không nhất thiết phải chạy theo các thế hệ mới nhất.