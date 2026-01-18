20 phút trấn áp vụ người tâm thần mang hung khí gây rối ở Phú Thọ

Một người có biểu hiện tâm thần dùng hung khí gây rối tại khu dân cư ở đã được Công an Phú Thọ khống chế an toàn, đưa đi điều trị.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Vân Bán vừa khống chế một người có biểu hiện tâm thần sử dụng hung khí gây mất an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.

Khoảng 9h40 ngày 14/1, Công an xã Vân Bán tiếp nhận thông tin tại khu vực đường liên xã thuộc khu Nội Danh xảy ra vụ việc một người có biểu hiện kích động mạnh, ném chất bẩn vào nhà hàng xóm, sử dụng hung khí đập phá đồ đạc, đe dọa người thân và các hộ dân xung quanh.

Công an xã Vân Bán vận động đối tượng đi điều trị.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm hung khí cố thủ trong nhà, tinh thần kích động, mất kiểm soát hành vi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, sau khoảng 20 phút, lực lượng Công an đã khống chế thành công, tước bỏ toàn bộ hung khí gồm dao và gậy của đối tượng.

Công an xác định người này là N.H.P (SN 1995, trú tại khu Gò Muối, xã Vân Bán), là người mắc bệnh tâm thần, có giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần theo quy định. P là người nhiều lần có biểu hiện kích động, gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, Công an xã Vân Bán đã phối hợp với chính quyền, cơ sở y tế và khu dân cư lập hồ sơ quản lý, theo dõi tình trạng bệnh và việc điều trị.

Vụ việc lần này chưa gây thiệt hại về người, nhưng hành vi của đối tượng đã gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Công an xã Vân Bán phối hợp với gia đình đưa N.H.P đến Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ để tiếp tục theo dõi, điều trị theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn chung cho cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Vân Bán khuyến cáo các gia đình có người mắc bệnh tâm thần cần tăng cường quản lý, chăm sóc, nhắc nhở người bệnh tuân thủ phác đồ điều trị; kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu tái phát, nhằm phòng ngừa các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)