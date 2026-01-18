Đột kích sới bạc, bắt 28 đối tượng, thu giữ hơn 190 triệu đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa triệt xoá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt 28 đối tượng, thu giữ hơn 190 triệu đồng.

Ngày 18/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá, bắt quả tang 28 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận.

Trước đó, vào khoảng 15h45, ngày 17/01, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Long Phú Thuận tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 28 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 06 viên xí ngầu, 01 dĩa sành, 01 nấp nhựa, 01 tấm ni lông màu trắng, 14 miếng kim loại hình tròn, 18 xe môtô các loại và hơn 190 triệu đồng.

Được biết, địa điểm lắc tài xỉu này do đối tượng Trần Bảo Vủ (thường gọi Vủ Buôn, sinh năm 1984, cư trú ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp) đứng ra tổ chức.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

