Phát hiện người đàn ông tử vong tại kè biển Hòa Phú, Lâm Đồng

Một người đàn ông được người dân phát hiện đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân.

Ngày 18/1, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) và trình báo cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại đoạn kè ven biển Hòa Phú. Khi lại gần kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên sự việc được báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường phát hiện ra thi thể nạn nhân. Ảnh: Trần Nguyên

Tại hiện trường, người đàn ông được phát hiện nằm trên nền bê tông của kè biển, bên cạnh có một xe máy.

Được biết, khu vực xảy ra vụ việc là đoạn kè ven biển, ít người qua lại.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông T.N.S. (SN 1966, ngụ thôn Song Thanh 2, xã Phan Rí Cửa). Sau đó, thông tin được thông báo cho gia đình nạn nhân đến hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định.