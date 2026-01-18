Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong tại kè biển Hòa Phú, Lâm Đồng

Một người đàn ông được người dân phát hiện đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân.

Bảo Giang

Ngày 18/1, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) và trình báo cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại đoạn kè ven biển Hòa Phú. Khi lại gần kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên sự việc được báo cho lực lượng chức năng.

img-0909.jpg
Hiện trường phát hiện ra thi thể nạn nhân. Ảnh: Trần Nguyên

Tại hiện trường, người đàn ông được phát hiện nằm trên nền bê tông của kè biển, bên cạnh có một xe máy.

Được biết, khu vực xảy ra vụ việc là đoạn kè ven biển, ít người qua lại.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông T.N.S. (SN 1966, ngụ thôn Song Thanh 2, xã Phan Rí Cửa). Sau đó, thông tin được thông báo cho gia đình nạn nhân đến hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định.

#Phát hiện người tử vong tại Lâm Đồng #Vụ việc tại kè biển Hòa Phú #Xác minh nguyên nhân tử vong #Hiện trường vụ án bí ẩn #Thông tin nạn nhân và gia đình #Lâm Đồng

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện bộ xương người ở bãi đất trống tại Lâm Đồng

Một bộ xương nghi là xương người vừa được người dân phát hiện tại bãi đất trống, ít người qua lại ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương nghi là xương người tại bãi đất trống phía sau một căn nhà hoang ở phường Tiến Thành.

Theo thông tin ban đầu, trước đó một người dân trong lúc đi chặt củi đã phát hiện bộ xương tại khu vực trên. Nhận thấy các đặc điểm giống xương người, người này đã trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên vùng biển Hà Tĩnh

Trong lúc hành nghề trên biển, ngư dân xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và trình báo lực lượng chức năng.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 16/01, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, ngư dân xã Cẩm Trung phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và thông báo cho lực lượng chức năng.

image.jpg
Thi thể nam giới được ngư dân đua vào bờ. Ảnh: Văn Chung
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể ngư dân P.V.H ở khu vực bờ biển Mũi Si.

Ngày 05/01, thông tin từ UBND xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể ngư dân mất tích do chìm ghe đánh cá trên biển.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 02/01, trong lúc hành nghề trên biển, ghe đánh cá của ông P.V.H (SN 1960, ngụ thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) không may bị sóng đánh chìm, khiến ông H. bị mất tích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới