​Liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn

Ngày 18/01, trang thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Long Hưng vừa phối bắt giữ đối tượng Mai Hữu Phúc (SN: 1996, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 10/01, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an phối hợp Công an xã Long Hưng tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang BKS: 65A-39207, do tài xế Mai Hữu Phúc (SN: 1996, đăng ký thường trú khu vực 2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển.

Tiến hành khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cốp xe có chứa 2.980 bao thuốc lá các loại (chủ yếu là các nhãn hiệu như Jet, Hero) do nước ngoài sản xuất. Tuy nhiên, đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Lực lượng Công an thu giữ gần 8.000 bao thuốc lá lậu.

Tiếp đến, vào lúc 19h ngày 11/01, tại ấp Phú Lợi A (xã Lương Hòa Lạc), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Lương Hòa Lạc kiểm tra, bắt quả tang đối tượng L.T.M.D (SN: 1981, cư ngụ tại xã Lương Hòa Lạc) đang có hành vi tàng trữ trái phép 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại phòng trọ.

Khoảng 12h50, ngày 13/01, Công an xã Phú Cường phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thái Kiệt (SN: 04/11/2003, cư trú Khu vực Lân Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đang vận chuyển trái phép 900 bao thuốc lá, trị giá trên 13 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, các vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

