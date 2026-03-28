Biến chứng nguy hiểm sau nhồi máu cơ tim, cần biết để tránh đột tử

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sống sót sau một cơn nhồi máu cơ tim là một điều may mắn, tuy nhiên, nguy cơ đột tử vẫn là một vấn đề đáng lo ngại trong giai đoạn 3 tuần đầu từ khi bệnh xuất hiện.

Do trong thời gian này, tim vẫn chưa ổn định và có thể gặp các vấn đề như vỡ tim, tắc mạch máu não, tắc mạch phổi hoặc choáng tim.

Sau giai đoạn trên, nguy hiểm có thể giảm xuống, nhưng nhồi máu cơ tim vẫn có thể gây ra các di chứng. Do đó, việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh cần được chú trọng để nhận biết kịp thời các triệu chứng bất thường và thông báo cho bác sĩ, nhằm giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn.

Dưới đây là một số biến chứng phổ biến của nhồi máu cơ tim:

Nhồi máu cơ tim - Ảnh minh họa BVCC

Biến chứng sớm

Đột tử: Đây là biến chứng nghiêm trọng nhất của nhồi máu cơ tim. Đột tử có thể xảy ra ngay sau khi phát bệnh. Nguyên nhân có thể là do nhịp tim nhanh, rung tim, tắc mạch cấp, tắc mạch phổi hoặc vỡ tim.

Rối loạn nhịp tim: Hơn 90% bệnh nhân gặp rối loạn nhịp tim sau nhồi máu cơ tim. Thường sau 48 giờ từ khi bệnh xuất hiện, thiếu máu cơ tim có thể gây rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, nếu rối loạn nhịp tim vẫn tiếp diễn sau 48 giờ, đó có thể là tình trạng nguy hiểm.

Suy tim cấp: Người bệnh cần chú ý đến khoảng thời gian 2 tuần sau khi bệnh xuất hiện, khi có nguy cơ suy tim cấp, đặc biệt trong trường hợp tái phát bệnh. Các dấu hiệu có thể bao gồm mạch yếu, nhịp tim nhanh, huyết áp giảm và hiện tượng mồ hôi nhiều.

Tai biến: Nhồi máu cơ tim gây ra bởi hiện tượng máu đông. Nếu máu đông di chuyển đến các cơ quan khác, có thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu và gia tăng nguy cơ tắc mạch phổi hoặc đột quỵ.

Vỡ tim: Thống kê cho thấy khoảng 10% bệnh nhân nhồi máu cơ tim gặp vỡ tim sau khoảng 2 tuần từ khi bệnh xuất hiện. Vỡ tim xảy ra khi máu tràn ra ngoài màng tim do thất trái suy yếu.

Thiếu máu cơ tim: Khoảng 30% bệnh nhân bị lại nhồi máu cơ tim. Các triệu chứng thứ phát thường là cảm giác đau thắt ở vùng ngực. Điều này thường xảy ra ở những người bị đái tháo đường lâu năm.

Biến chứng muộn

Vách tim phình to: Đến 30% bệnh nhân gặp biến chứng này, được nhận biết qua tắc mạch chủ hoặc suy tim.

Đau dây thần kinh: Đây thường là tình trạng phổ biến ở những người có sự suy nhược cả về thể chất và tinh thần, hay lo lắng và gặp stress. Triệu chứng thường gồm đau vùng ngực, cảm giác nặng nề và ê ẩm vùng tim.

Suy tim: Sau khi mắc nhồi máu cơ tim, chức năng hoạt động của tim sẽ bị suy yếu một cách đáng kể. Tình trạng này có thể phát triển thành suy tim nguy hiểm theo thời gian.

Hội chứng viêm màng tim: Tỉ lệ gặp phải biến chứng này chỉ khoảng 3-4% trong số bệnh nhân. Triệu chứng thường bao gồm đau vùng xương ức và cảm giác đau tăng lên khi vận động hoặc ho.

Với những biến chứng nguy hiểm của nhồi máu cơ tim, việc nhận biết sớm và điều trị bệnh kịp thời là rất quan trọng để giảm thiểu các biến chứng này. Người bệnh nên khám định kỳ, duy trì thuốc thường xuyên theo đơn của bác sĩ, không được tự ý bỏ thuốc hay thay thuốc nếu không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

