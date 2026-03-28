Biến chứng nguy hiểm sau nhồi máu cơ tim, cần biết để tránh đột tử

Với những biến chứng nguy hiểm của nhồi máu cơ tim, việc nhận biết sớm và điều trị bệnh kịp thời là rất quan trọng để giảm thiểu các biến chứng này.

Thúy Nga

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sống sót sau một cơn nhồi máu cơ tim là một điều may mắn, tuy nhiên, nguy cơ đột tử vẫn là một vấn đề đáng lo ngại trong giai đoạn 3 tuần đầu từ khi bệnh xuất hiện.

Do trong thời gian này, tim vẫn chưa ổn định và có thể gặp các vấn đề như vỡ tim, tắc mạch máu não, tắc mạch phổi hoặc choáng tim.

Sau giai đoạn trên, nguy hiểm có thể giảm xuống, nhưng nhồi máu cơ tim vẫn có thể gây ra các di chứng. Do đó, việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh cần được chú trọng để nhận biết kịp thời các triệu chứng bất thường và thông báo cho bác sĩ, nhằm giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn.

Dưới đây là một số biến chứng phổ biến của nhồi máu cơ tim:

nhoi-mau-co-tim.jpg
Nhồi máu cơ tim - Ảnh minh họa BVCC

Biến chứng sớm

Đột tử: Đây là biến chứng nghiêm trọng nhất của nhồi máu cơ tim. Đột tử có thể xảy ra ngay sau khi phát bệnh. Nguyên nhân có thể là do nhịp tim nhanh, rung tim, tắc mạch cấp, tắc mạch phổi hoặc vỡ tim.

Rối loạn nhịp tim: Hơn 90% bệnh nhân gặp rối loạn nhịp tim sau nhồi máu cơ tim. Thường sau 48 giờ từ khi bệnh xuất hiện, thiếu máu cơ tim có thể gây rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, nếu rối loạn nhịp tim vẫn tiếp diễn sau 48 giờ, đó có thể là tình trạng nguy hiểm.

Suy tim cấp: Người bệnh cần chú ý đến khoảng thời gian 2 tuần sau khi bệnh xuất hiện, khi có nguy cơ suy tim cấp, đặc biệt trong trường hợp tái phát bệnh. Các dấu hiệu có thể bao gồm mạch yếu, nhịp tim nhanh, huyết áp giảm và hiện tượng mồ hôi nhiều.

Tai biến: Nhồi máu cơ tim gây ra bởi hiện tượng máu đông. Nếu máu đông di chuyển đến các cơ quan khác, có thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu và gia tăng nguy cơ tắc mạch phổi hoặc đột quỵ.

Vỡ tim: Thống kê cho thấy khoảng 10% bệnh nhân nhồi máu cơ tim gặp vỡ tim sau khoảng 2 tuần từ khi bệnh xuất hiện. Vỡ tim xảy ra khi máu tràn ra ngoài màng tim do thất trái suy yếu.

Thiếu máu cơ tim: Khoảng 30% bệnh nhân bị lại nhồi máu cơ tim. Các triệu chứng thứ phát thường là cảm giác đau thắt ở vùng ngực. Điều này thường xảy ra ở những người bị đái tháo đường lâu năm.

Biến chứng muộn

Vách tim phình to: Đến 30% bệnh nhân gặp biến chứng này, được nhận biết qua tắc mạch chủ hoặc suy tim.

Đau dây thần kinh: Đây thường là tình trạng phổ biến ở những người có sự suy nhược cả về thể chất và tinh thần, hay lo lắng và gặp stress. Triệu chứng thường gồm đau vùng ngực, cảm giác nặng nề và ê ẩm vùng tim.

Suy tim: Sau khi mắc nhồi máu cơ tim, chức năng hoạt động của tim sẽ bị suy yếu một cách đáng kể. Tình trạng này có thể phát triển thành suy tim nguy hiểm theo thời gian.

Hội chứng viêm màng tim: Tỉ lệ gặp phải biến chứng này chỉ khoảng 3-4% trong số bệnh nhân. Triệu chứng thường bao gồm đau vùng xương ức và cảm giác đau tăng lên khi vận động hoặc ho.

Với những biến chứng nguy hiểm của nhồi máu cơ tim, việc nhận biết sớm và điều trị bệnh kịp thời là rất quan trọng để giảm thiểu các biến chứng này. Người bệnh nên khám định kỳ, duy trì thuốc thường xuyên theo đơn của bác sĩ, không được tự ý bỏ thuốc hay thay thuốc nếu không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

#Biến chứng sớm của nhồi máu cơ tim #Nguy cơ đột tử sau nhồi máu cơ tim #Rối loạn nhịp tim và suy tim cấp #Biến chứng muộn của nhồi máu cơ tim

Can thiệp đặc biệt cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim dị ứng thuốc cản quang

Đây là ca đầu tiên thực hiện can thiệp mạch vành hoàn toàn không dùng thuốc cản quang và cũng là một trong rất ít trường hợp được ghi nhận tại Việt Nam.

Một nữ bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp rơi vào tình thế nguy hiểm khi xuất hiện dị ứng thuốc cản quang. Trong bối cảnh đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã triển khai một chiến lược can thiệp đặc biệt, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Một tình huống nguy kịch hiếm gặp

Siêu âm tim gắng sức bằng Dobutamine, phát hiện sớm thiếu máu cơ tim

Phương pháp này giúp chẩn đoán sớm bệnh động mạch vành, tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp cho bệnh nhân, đặc biệt khi các xét nghiệm khác không rõ ràng.

Theo TS.BS Đỗ Kim Bảng – Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, siêu âm tim gắng sức bằng Dobutamine là một trong những kỹ thuật có giá trị cao trong chẩn đoán thiếu máu cơ tim.

Tránh được nhồi máu cơ tim nhờ phát hiện sớm

Cứu 2 người ngừng tim, suy hô hấp do biến chứng nhồi máu cơ tim

Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu nghi ngờ như đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng…

Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã liên tiếp cứu sống hai trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch: choáng tim, suy hô hấp và thậm chí ngưng tim. Sau gần 10 ngày điều trị tích cực, cả hai người bệnh đều hồi phục tốt và được xuất viện trong niềm xúc động của gia đình.

Giành lại nhịp đập cho người đàn ông 76 tuổi trong giờ phút nguy cấp

