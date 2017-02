Quảng Ninh: Cấm cán bộ, công chức tham quan, du lịch sau dịp Tết

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 11/BC-UBND ngày 1/2/2017 báo cáo về tình hình Tết Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 26/01 đến 01/02/2017 - ngày 29 Tết đến 5 Tết Âm lịch). Theo báo cáo này, công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã triển khai và tổ chức thực hiện đúng yêu cầu, kế hoạch và hiệu quả, thiết thực. Trước, trong và sau Tết các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã phân công và thành lập các đoàn kiểm tra tình hình, kết hợp với việc chúc tết các đơn vị sản xuất, quân đội… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; không có pháo nổ đêm 30 Tết; tình hình thị trường hàng hóa ổn định; công tác an sinh xã hội được chăm lo chu đáo, nhất là khu vùng sâu, vùng xa; tình hình biên giới hải đảo được giữ vững, ổn định; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát, chặt chẽ…

Tỉnh Quảng Ninh không cho phép cán bộ, công chức…tham quan, du lịch sau dịp Tết.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nêu rõ những tồn tại như tại một số di tích, do số lượng lượng tham gia các lễ hội đầu xuân quá đông nên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ trong thời gian ngắn, trật tự đô thị tại các khu lễ hội vẫn chưa tốt; vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông vi phạm luật giao thông như chở quá 2 người, không đội mũ xe máy, vượt đèn đỏ...

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các địa phương tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ như chỉ đạo các nghành, các cấp triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu Xuân, kiên quyết không cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông đi tham quan, du lịch sau dịp Tết; yêu cầu triển khai ngay công việc của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai sản xuất, kinh doanh và tổ chức thi công các công trình theo tiến độ đã chỉ đạo. Tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phòng chống dịch bệnh, triển khai các hoạt động truyền thống ngay từ đầu năm như: Ngày hội xuống đồng, Lễ ra quân làm thủy lợi, Tết trồng cây (đối với Tết trồng cây phải tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức)…, chỉ đạo công tác phòng chống rét, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, chủ động triển khai kế hoạch trồng rừng và gieo trồng vụ Đông Xuân.

Tăng cường các hoạt động dịch vụ phục vụ khách du lịch, tổ chức kiểm tra, kiểm soát các dịch vụ thương mại để có giải pháp bình ổn giá cả thị trường, kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, đảm bảo đời sống của nhân dân. Các địa phương, các ngành tổ chức đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 để chỉ đạo thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong những năm sau; cụ thể hoá chương trình công tác năm 2017 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện; không tổ chức tham quan, du lịch, tham dự lễ hội trong những ngày làm việc.