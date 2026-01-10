Hà Nội

Xã hội

Khởi tố tài xế xe khách rượt đuổi ô tô tải như phim hành động

Sau khi xảy ra va chạm, Nguyễn Đức Tín đã lái phương tiện với tốc độ cao để rượt đuổi theo xe tải… gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Hạo Nhiên

Ngày 10/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế xe khách tên Nguyễn Đức Tín (SN 1982, cư trú ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 07/01, Nguyễn Đức Tín lái xe khách trên đường cao tốc hướng TP HCM về Trung Lương. Khi đến đường dẫn cao tốc thuộc Ấp 1, xã Long Hưng (Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với xe ôtô tải biển số 15LD-004.02 cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách, xe ôtô tải tiếp tục bỏ chạy.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-an-tinh-dong-thap-dieu-tra-doi-voi-tai-xe-nguyen-duc-tinanh-thanh-viet-1.jpg
Tài xế Nguyễn Đức Tín tại cơ quan Công an.

Thay vì bình tĩnh dừng xe lại tìm cách giải quyết sự việc, Nguyễn Đức Tín đã lái phương tiện với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

