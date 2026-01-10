Hà Nội

Xã hội

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn - Nguyễn Văn Hậu nhận thêm án 11 năm tù

Tòa án Quân sự quân khu 5 tuyên phạt với Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn - Nguyễn Văn Hậu và các bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến 63ha đất sân bay Nha Trang.

Theo Trọng Phú/VOV.VN

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù. Bị cáo Hậu buộc phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 4 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Một cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khác là Lê Đức Vinh bị tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Bị cáo Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) nhận mức án 3 năm 6 tháng tù về tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Nguyễn Văn Hậu và các bị cáo trong vụ án (Ảnh: Xuân Ân)

Hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang (nguyên Phó cục trưởng Cục tác chiến), Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự.

HĐXX đánh giá các bị cáo là lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và hai cựu Thiếu tướng đều có chức vụ cao, nhưng vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm quy định quản lý Nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân đến chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.

Bị cáo Hậu và 2 đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 680 bị hại với số tiền thu về hơn 7.000 tỷ đồng. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, các nguồn lực xã hội và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, từ tháng 12/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 63ha đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng, đồng thời giao cho Phúc Sơn khi Thủ tướng chưa sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất là không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận đất, mặc dù chưa bảo đảm thủ tục pháp lý, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được cấp phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhưng bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với khách hàng là dự án đã đủ thủ tục pháp lý, triển khai hoạt động phân phối bán hàng.

Sau đó, các bị cáo đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hơn 686 cá nhân, tổ chức, chiếm đoạt số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.

Theo Trọng Phú/VOV.VN
