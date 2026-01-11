Công an Hà Nội thông tin vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư

Bà Nguyễn Thị Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung bà H. (hàng xóm tại tòa nhà chung cư CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị hành hung ngay tại hành lang chung cư trên địa bàn.

Nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 8/1/2026, bà N.T.H (SN 1982; trú tại tòa CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đi làm về đến trước cửa căn hộ của Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982) thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Thị Vân Anh đã chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu và mặt bà H. Quá trình xảy ra sự việc có em họ của Vân Anh ra can ngăn. Sau đó, bà H đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập bà Nguyễn Thị Vân Anh lên làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung đối với bà H.

Theo kết quả giám định sơ bộ, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà H. là 0%. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

