Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hà Nội thông tin vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư

Bà Nguyễn Thị Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung bà H. (hàng xóm tại tòa nhà chung cư CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Gia Đạt

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị hành hung ngay tại hành lang chung cư trên địa bàn.

1.jpg
Nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 8/1/2026, bà N.T.H (SN 1982; trú tại tòa CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đi làm về đến trước cửa căn hộ của Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982) thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Thị Vân Anh đã chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu và mặt bà H. Quá trình xảy ra sự việc có em họ của Vân Anh ra can ngăn. Sau đó, bà H đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập bà Nguyễn Thị Vân Anh lên làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung đối với bà H.

Theo kết quả giám định sơ bộ, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà H. là 0%. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

>>> Xem thêm video: Xác minh kẻ công đồ hành hung 2 cô gái

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #chung cư #hành hung #bà N.V.A. #bà H.

Bài liên quan

Xã hội

Nguyên nhân vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội đã triệu tập người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư đường Trần Hữu Dực để làm rõ sự việc.

Ngày 10/1, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đã triệu tập chị N.V.A. để làm rõ hành vi hành hung hàng xóm xảy ra tại chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực.

z7412475451872-e8b85d2417c1311a4b95ce7cf922a6dc-0938.jpg
Nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Điều tra vụ người phụ nữ bị túm tóc, đánh tại hành lang chung cư Hà Nội

Chị H. bị hành hung sau phản ánh về hành vi sàm sỡ trong chung cư Hà Nội, gây xôn xao dư luận về an ninh khu vực.

Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin một phụ nữ bị hành hung tại khu vực hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực.

capture-3984.png
Nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Hệ quả nghiêm trọng của bạo lực tại Trung tâm Hải Hà

Giám đốc Trung tâm xã hội Hải Hà cho phép nhân viên, các học sinh diện "tự quản" được phép đánh những học sinh vi phạm, dẫn đến những vụ việc hành hung dã man.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1987) - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cùng 9 đối tượng khác về tội "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng trên bị cáo buộc có hành vi bạo hành tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một thiếu niên tử vong và một người khác bị thương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới