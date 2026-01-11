Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm ở Quảng Trị

Sau nhiều tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã nguy hiểm Huỳnh Ngọc Thành (Gia Lại) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Ngày 11/01/2026, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an xã Lộc An (TP. Huế), Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Huỳnh Ngọc Thành (SN 1987, trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thành tại cơ quan Công an.

Trước đó, đối tượng Huỳnh Ngọc Thành đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 02/12/2025.

Đến ngày 04/12/2025, Huỳnh Ngọc Thành bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định truy nã số 7710/QĐTN-VPCQCSĐT về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện, đối tượng đã được di lý từ tỉnh Gia Lai về Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo: