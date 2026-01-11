Hà Nội

Phục dựng khuôn mặt thiếu niên Hy Lạp 9.000 năm, giật mình dung mạo

Kho tri thức

Các nhà khoa học tái tạo lại khuôn mặt của Avgi, một thiếu niên Hy Lạp 9.000 năm tuổi khiến người xem ngạc nhiên.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Hang động Theopetra ở Thessaly, miền Trung Hy Lạp được hình thành vào Kỷ Phấn Trắng muộn. Ảnh: @Bảo tàng Acropolis.
Theo các nhà khảo cổ học, hang động này có khả năng là địa điểm trú ẩn cổ nhất của con người trên Trái đất, vì các phát hiện cho thấy, nơi trú ẩn này đã có người sinh sống từ cách đây 130.000 năm. Ảnh: @Bảo tàng Acropolis.
Cũng tại hang động này, di hài của Avgi được tìm thấy. Bà được đặt tên là Avgi, có nghĩa là bình minh trong tiếng Hy Lạp. Ảnh: @Bảo tàng Acropolis.
Theo kết quả phân tích xương, Avgi được cho là khoảng mười lăm tuổi, nhưng các xét nghiệm nha khoa cho thấy, cô có thể đã mười tám tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Acropolis.
Các mẫu xương cho thấy, trong suốt cuộc đời, Avgi có thể bị thiếu máu và có thể thiếu một số loại vitamin. Ảnh: @Bảo tàng Acropolis.
Giờ đây, khuôn mặt được phục dựng của Avgi, một thiếu niên sống ở Hy Lạp Thời Kỳ Đồ Đá Giữa khoảng năm 7.000 Trước Công Nguyên đã được công bố lần đầu tiên, khiến người xem kinh ngạc tại giảng đường của Bảo tàng Acropolis. Ảnh: @Bảo tàng Acropolis.
Thông qua việc mô phỏng khuôn mặt của cô gái trẻ, các nhà khoa học đã cho phép công chúng có cái nhìn rõ hơn về một người đã từng sống trên Trái Đất cách đây 9.000 năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Acropolis.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
