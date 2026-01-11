Cứu sống ngư dân bị chìm thúng tại vùng biển Dung Quất

Sáng 11/1, tàu PTSC 03 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Quảng Ngãi đã kịp thời phát hiện và cứu hộ thành công một ngư dân đang trôi dạt trên biển sau khi thuyền thúng bị sóng lớn đánh chìm.

Ngư dân bị chìm thúng được phát hiện, cứu vớt trong sáng ngày 11/1.

Theo đó, vào khoảng 10h20, khi đang trên hành trình từ phao SPM Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cảng PTSC, kíp tàu PTSC 03 (do ông Kiều Quang Lục làm thuyền trưởng) đã phát hiện một người đàn ông đang trôi dạt tại khu vực trước mũi Vạn Ca, Dung Quất.

Ngay lập tức, thuyền trưởng và các thuyền viên đã triển khai phương án cứu hộ, đưa nạn nhân lên tàu an toàn. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1971), trú tại thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận (Vạn Tường), huyện Bình Sơn.

Đến 11h05 cùng ngày, tàu PTSC 03 đã cập cảng và bàn giao ngư dân cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi). Tại đây, các chiến sĩ quân y đã nhanh chóng thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân.

Ông Vũ được thăm khám, hiện sức khỏe đã ổn định.

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, hiện tại, sức khỏe của ông Vũ đã ổn định. Đồn Biên phòng đã liên lạc với gia đình để đến đón ông về nhà.

Theo lời kể của nạn nhân, trước đó ông đang đi thúng chai để đánh lưới cá thì gặp sóng to, gió lớn. Do điều kiện thời tiết bất lợi, chiếc thúng bị sóng đánh chìm khiến ông rơi xuống biển và trôi dạt tự do cho đến khi được tàu PTSC 03 phát hiện.