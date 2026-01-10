Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 loại cây 'hút' vận may nên trồng trước nhà dịp năm mới

Bất động sản

5 loại cây 'hút' vận may nên trồng trước nhà dịp năm mới

Dịp năm mới là thời điểm lý tưởng để trồng hoặc thay mới cây xanh trước nhà, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa mang ý nghĩa thu hút vận may, tiền tài.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo phong thủy Á Đông, mộc hương tượng trưng cho may mắn, bình an, tài lộc. Mộc hương thường được trồng trước cửa nhà với ý nghĩa kích hoạt tài lộc, thu hút nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: Nhà vườn Ngọc Lâm
Theo phong thủy Á Đông, mộc hương tượng trưng cho may mắn, bình an, tài lộc. Mộc hương thường được trồng trước cửa nhà với ý nghĩa kích hoạt tài lộc, thu hút nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: Nhà vườn Ngọc Lâm
Ngoài ý nghĩa phong thủy, tán lá xanh dày của mộc hương còn giúp giữ bụi, thanh lọc không khí, hương hoa dịu nhẹ có tác dụng thư giãn thần kinh. Ảnh; Caygiongsaigon
Ngoài ý nghĩa phong thủy, tán lá xanh dày của mộc hương còn giúp giữ bụi, thanh lọc không khí, hương hoa dịu nhẹ có tác dụng thư giãn thần kinh. Ảnh; Caygiongsaigon
Cây đinh lăng mang năng lượng bảo hộ mạnh, thường trồng trước cửa hoặc trong sân với ý nghĩa trấn trạch, ngăn luồng khí xấu. Ảnh: Pharmacity
Cây đinh lăng mang năng lượng bảo hộ mạnh, thường trồng trước cửa hoặc trong sân với ý nghĩa trấn trạch, ngăn luồng khí xấu. Ảnh: Pharmacity
Tán lá xanh tốt quanh năm tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển bền bỉ và cuộc sống ổn định. Cây càng xanh, gia chủ càng nhiều may mắn. Ảnh: Internet
Tán lá xanh tốt quanh năm tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển bền bỉ và cuộc sống ổn định. Cây càng xanh, gia chủ càng nhiều may mắn. Ảnh: Internet
Cây lộc vừng thường được trồng trước cổng hoặc sân nhà với mong muốn mang lại tài lộc, danh tiếng và sự ổn định lâu dài. Ảnh: Internet
Cây lộc vừng thường được trồng trước cổng hoặc sân nhà với mong muốn mang lại tài lộc, danh tiếng và sự ổn định lâu dài. Ảnh: Internet
Khi nở hoa, lộc vừng có chùm hoa đỏ rủ xuống rất đẹp, tượng trưng cho tài lộc “rơi đầy trước cửa”. Đây là loại cây được nhiều gia đình khá giả, nhà vườn yêu thích trồng dịp năm mới. Ảnh: Báo tin tức
Khi nở hoa, lộc vừng có chùm hoa đỏ rủ xuống rất đẹp, tượng trưng cho tài lộc “rơi đầy trước cửa”. Đây là loại cây được nhiều gia đình khá giả, nhà vườn yêu thích trồng dịp năm mới. Ảnh: Báo tin tức
Cau cảnh có thân thẳng, tán lá gọn gàng, thường được trồng trước nhà để tạo cảm giác thanh thoát và trang nghiêm. Ảnh: Internet
Cau cảnh có thân thẳng, tán lá gọn gàng, thường được trồng trước nhà để tạo cảm giác thanh thoát và trang nghiêm. Ảnh: Internet
Theo phong thủy, cau giúp xua đuổi tà khí, mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Vào dịp năm mới, hàng cau xanh mướt trước nhà thể hiện mong muốn về một năm mới an lành, thuận hòa. Ảnh: Phương Trung Green
Theo phong thủy, cau giúp xua đuổi tà khí, mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Vào dịp năm mới, hàng cau xanh mướt trước nhà thể hiện mong muốn về một năm mới an lành, thuận hòa. Ảnh: Phương Trung Green
Ngũ gia bì được xem là loại cây có khả năng “giữ của”, giúp gia chủ ổn định tài chính. Ảnh: Internet
Ngũ gia bì được xem là loại cây có khả năng “giữ của”, giúp gia chủ ổn định tài chính. Ảnh: Internet
Trồng ngũ gia bì trước nhà vào đầu năm mang ý nghĩa giữ vững may mắn, hạn chế hao tài, đặc biệt phù hợp với những gia đình kinh doanh. Ảnh: Internet
Trồng ngũ gia bì trước nhà vào đầu năm mang ý nghĩa giữ vững may mắn, hạn chế hao tài, đặc biệt phù hợp với những gia đình kinh doanh. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Cây phong thủy đón năm mới #Cây thu hút tài lộc #Cây bảo hộ gia đình #Cây lọc không khí #trang trí nhà #Cây mang lại may mắn và bình an

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT