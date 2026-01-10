Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long vụ thịt lợn nhiễm bệnh

Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên vừa bị bắt để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.

Hải Ninh

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ và nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

7777665.jpg
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Theo đó, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) – Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Hải Phòng.

Ông Trương Sỹ Toàn bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cùng bị bắt còn có 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980), Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979), nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974) nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Các đối tượng này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tà lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố đối với 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982), Nguyễn Bình Loan (SN 1968), Phạm Xuân Toan (SN 1975) cùng trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng).

Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

#Công ty đồ hộp Hạ Long #Trương Sỹ Toàn #thịt lợn nhiễm bệnh #dịch tả lợn châu Phi #điều tra #Hải Phòng

Bài liên quan

Xã hội

Cần xử nghiêm vụ tuồn 120 tấn lợn bệnh vào Công ty Đồ hộp Hạ Long

Với việc tuồn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty Đồ hộp Hạ Long, các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại TP Hải Phòng trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

655544.jpg
Tang vật vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 9 bị can tuồn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty đồ hộp Hạ Long

Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can trong đường dây thu mua hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại TP Hải Phòng trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

655544.jpg
Tang vật vụ án.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới