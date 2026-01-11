Hà Nội

Tiktoker Ciin xả kho loạt ảnh hậu trường đu trend triệu view

Tiktoker Ciin xả kho loạt ảnh hậu trường đu trend triệu view

Diện lên mình thiết kế váy xuyên thấu, cô nàng Tiktoker Ciin khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon nuột nà.

Trầm Phương
Trong giới TikToker hiện nay, cái tên CiiN (Bùi Thảo Ly) luôn duy trì được sức nóng nhờ những video vũ đạo chuyên nghiệp và gu thời trang biến hóa đa dạng. Đặc biệt, loạt trend make-up hay biến hình được cô nàng thực hiện đều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem nhờ sự đầu tư chỉn chu, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Gần đây, clip "đu trend" catwalk trên thảm đỏ của cô nàng trở nên viral mạnh mẽ trên mạng xã hội với hơn 16 triệu lượt xem. Sau hơn 2 tuần đăng tải video, cô nàng vừa "xả kho" loạt ảnh hậu trường đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Hình tượng của Ciin trong loạt ảnh khiến người hâm mộ phải "wow" bởi sự lột xác quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô chọn thiết kế váy đen xuyên thấu đầy táo bạo, kết hợp cùng các chi tiết đính kết tinh xảo giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc sáng màu quen thuộc được tạo kiểu cầu kỳ, kết hợp cùng phong cách trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi mắt giúp cô nàng trông quyền lực hơn hẳn. (Ảnh: IGNV)
Dù chỉ là những bức ảnh hậu trường, nữ TikToker vẫn thể hiện phong thái tự tin, sang chảnh không thua kém bất kỳ người mẫu chuyên nghiệp nào. (Ảnh: IGNV)
Vốn có nền tảng là dancer, CiiN sở hữu khả năng kiểm soát cơ thể cực tốt. Những bước đi uyển chuyển kết hợp với những cú lắc hông đặc trưng đã tạo nên một màn catwalk "mãn nhãn". (Ảnh: IGNV)
Sau thời gian dài gắn liền với danh xưng "Lisa Việt Nam" và đối mặt với không ít tranh cãi về nhan sắc thực qua camera thường, CiiN của năm 2026 đang cho thấy một phiên bản trưởng thành và bản lĩnh hơn. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở các clip nhảy, CiiN đang dần lấn sân sang mảng thời trang và gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi 28, cô nàng cũng đang sở hữu khối tài sản đáng nể. Đầu năm ngoái, nữ Tiktoker khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe chiếc xế hộp tậu giá cả tỷ đồng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Ciin #TikToker #hậu trường #trend #thời trang #catwalk

