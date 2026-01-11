Người dân Hà Tĩnh giao nộp cá thể culi quý hiếm

Sau khi bắt được cá thể culi quý hiếm, một người dân ở xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về tự nhiên.

Ngày 11/01, thông tin từ Công an xã Hương Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm Hương Sơn tiếp nhận một cá thể culi từ anh Hoàng Ngọc Lâm (SN 1995, trú tại thôn Yên Sơn, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) giao nộp.

Trước đó, vào sáng 9/01, anh Hoàng Ngọc Lâm trong lúc dọn vườn keo của gia đình đã phát hiện, bắt giữ cá thể culi nói trên.

Cá thể culi do người dân giao nộp.

Biết đây là loại động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ, anh Lâm đã chủ động liên hệ, giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã bàn giao cho cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc để thả về tự nhiên.

Được biết, cá thể culi này thuộc nhóm IB (danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm).

