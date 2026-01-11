Động thái mới Công ty Đồ hộp Hạ Long sau khi Tổng Giám đốc bị bắt

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng sau khi Tổng Giám đốc bị tạm giữ.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin bất thường do người nội bộ của công ty bị tạm giữ; công ty quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng và việc giao quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng cho ông Cao Nhật Huy.

Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng

Theo đó, ngày 10/1, công ty đã nhận được thông báo giữ người của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn – Tổng Giám đốc Công ty. Xét thấy việc Tổng giám đốc công ty tạm vắng mặt trong thời gian phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, HĐQT công ty đã xem xét, thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức, quản trị nội bộ cần thiết nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành được thực hiện thận trọng, phù hợp tình hình thực tế.

Nhằm đảm bảo ổn định hoạt động của công ty, HĐQT và Ban điều hành đã và đang triển khai các giải pháp tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng (dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/1). Đồng thời giao ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc sản xuất thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng trong thời gian Tổng giám đốc vắng mặt.

Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) – Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Hải Phòng.

Ông Trương Sỹ Toàn bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cùng bị bắt còn có 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980), Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979), nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974) nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Các đối tượng này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Vụ việc trên được phanh phui ngày 8/9/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tà lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố đối với 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982), Nguyễn Bình Loan (SN 1968), Phạm Xuân Toan (SN 1975) cùng trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng).

Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.