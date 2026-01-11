Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn tại trong tối 10/1

Tối 10/1, Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất ở Điểm công nghiệp Sông Cùng (xã Đan Phượng) và một nhà tạm tại phường Định Công.

Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc khống chế đám cháy, may mắn không ghi nhận thiệt hại về người.

Vào khoảng 18h ngày 10/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất nằm trong Điểm công nghiệp Sông Cùng (xã Đan Phượng, Hà Nội). Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực số 24, huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng xã Đan Phượng tổ chức dập lửa.

Nơi xảy ra vụ việc trong Điểm công nghiệp Sông Cùng (xã Đan Phượng, Hà Nội)

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói lớn, ngọn lửa lan nhanh do chất cháy chủ yếu là gỗ và khung tranh. Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 24 đã đề nghị tăng cường lực lượng, huy động thêm Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 25 cùng robot chữa cháy đến chi viện. Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thông tin ban đầu cho biết, diện tích bị cháy khoảng 200m2. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Được biết, trước đó xưởng gỗ này đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chỉ ít phút sau vụ cháy tại xã Đan Phượng, đến khoảng 18h30 ngày 10/1, một vụ hỏa hoạn khác tiếp tục xảy ra tại một căn nhà tạm ở phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 19h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy ở xã Đan Phượng

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà tạm của hai người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn. Khu vực cháy là nơi chăn nuôi kết hợp để củi và các vật dụng bằng gỗ. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, đánh giá nguyên nhân và thiệt hại liên quan đến hai vụ hỏa hoạn trên.