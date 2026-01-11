Hà Nội

Xã hội

Cháy kho hàng tại TP HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Một kho hàng nằm tại vùng ven TP.HCM bất ngờ bốc cháy khiến nhiều hộ kinh doanh và người dân lân cận hốt hoảng tháo chạy.

Theo Hoàng Minh/VOV-TP.HCM

Chiều 11/1, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một kho xưởng trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ, TP HCM).

Nhiều người dân xung quanh đã an toàn tháo chạy khỏi hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 12h cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát bên trong kho hàng. Phát hiện hỏa hoạn, người dân sống xung quanh kho hàng hô hoán, tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Do đám cháy nằm sát các hộ kinh doanh và nhà dân, nhiều người hoảng loạn, nháo nhào di dời tài sản và đưa phương tiện khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng chia nhiều mũi tiếp cận, triển khai phương án khoanh vùng để ngăn ngọn lửa lan sang các nhà dân liền kề.

Sau gần 30 phút nỗ lực triển khai chữa cháy, ngọn lửa đã hoàn toàn được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong kho hàng bị thiêu rụi.

Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ việc.

Cảnh sát Nghệ An phá cửa cứu 11 người thoát đám cháy trong đêm

Trong lúc tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện đám cháy bùng phát từ nhà người dân nên đã phá cửa và kịp thời giải cứu 11 người.

Sáng 11/1, Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ dập tắt vụ hỏa hoạn tại nhà dân, giải cứu 11 người đang ngủ bên trong ra ngoài an toàn.

Cháy lớn tại nhà ven sông phía sau chợ Bình Trưng TP HCM sáng 11/1

Đúng vào giờ mua bán đông đúc ở chợ Bình Trưng, hoả hoạn bùng phát dữ dội từ căn nhà ven sông phía sau chợ khiến tiểu thương, khách đi chợ hốt hoảng.

Đến 8h sáng 11/1, nhiều lực lượng thuộc Cảnh sát chữa cháy, CSGT, Công an, an ninh cơ sở phường Bình Trưng (TP HCM) cùng hàng chục xe cứu hoả vẫn đang nỗ lực giữ trật tự, phân luồng giao thông để chữa cháy nhiều căn nhà phía sau chợ Bình Trưng (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng).

img-8806.jpg
Hoả hoạn dữ dội từ căn nhà phía sau chợ Bình Trưng, TP HCM sáng 11/1.
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh), xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may không có thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 3h20 ngày 10/01, xe khách mang BKS: 25B – 002xx do lái xe Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) điều khiển lưu thông hướng Nam – Bắc trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế đã dừng xe bên lề đường rồi chạy ra ngoài. Thời điểm này trên xe không có hành khách. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.

