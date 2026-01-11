Cháy kho hàng tại TP HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Một kho hàng nằm tại vùng ven TP.HCM bất ngờ bốc cháy khiến nhiều hộ kinh doanh và người dân lân cận hốt hoảng tháo chạy.

Chiều 11/1, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một kho xưởng trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ, TP HCM).

Nhiều người dân xung quanh đã an toàn tháo chạy khỏi hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 12h cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát bên trong kho hàng. Phát hiện hỏa hoạn, người dân sống xung quanh kho hàng hô hoán, tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Do đám cháy nằm sát các hộ kinh doanh và nhà dân, nhiều người hoảng loạn, nháo nhào di dời tài sản và đưa phương tiện khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng chia nhiều mũi tiếp cận, triển khai phương án khoanh vùng để ngăn ngọn lửa lan sang các nhà dân liền kề.

Sau gần 30 phút nỗ lực triển khai chữa cháy, ngọn lửa đã hoàn toàn được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong kho hàng bị thiêu rụi.

Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ việc.