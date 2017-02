Ảnh: Khoảnh khắc ấn tượng giao thông Việt Nam

Thấy chiếc xe máy đang di chuyển một cách khó khăn trên cầu do mưa bão lớn, tài xế ô tô lái xe đi song song chậm lại, chắn gió giúp người đi xe máy qua cầu thật an an toàn. Hình ảnh được ghi lại ở Quảng Ninh. Làm gãy gương ô tô nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng để lại lời xin lỗi kèm theo số điện thoại để chủ nhân chiếc xe liên lạc. CSGT Hà Nội dẫn dắt cụ bà lớn tuổi đi đúng đường, một cách an toàn. Văn hóa xếp hàng khi đi xe máy. Chung sức giúp đỡ. Xe buýt siêu nhồi nhét. "Người vận chuyển" không an toàn. Tổ chức đám cưới vào dịp nóng nực nên xe ô tô xuống nước tắm? "Chạy xe không có khách thì... cạp đất mà ăn". Đà điểu "Lạc trôi" giữa dòng ô tô. Cách tránh nắng của chị em khi mặc váy ngắn. "Hi sinh đời bố củng cố đời con". "Theo anh đi khắp nẻo đường". Xe máy "Lạc đường". Thay thế như này liệu có thoát khỏi bị phạt? Bảo vệ mũ bảo hiểm an toàn tránh bị mất cắp kiểu này liệu có hiệu quả không?.

