Những nghề chớp nhoáng kiếm bộn tiền dịp Tết Đinh Dậu 2017

Xông đất đầu năm kiếm tiền triệu vài chục phút

Theo phong tục người Việt, tục xông đất ngày đầu năm được gìn giữ qua nhiều thế hệ với ước mong người xông đất là người bước vào nhà đầu tiên trong ngày đầu năm mới hợp tuổi sẽ mang lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Trước đây, người được chọn xông đất thường là người thân, họ hàng trong gia đình thì ngày nay người ngoài hợp tuổi sẽ được chọn lựa nhiều hơn. Vì thế, dịch vụ xông đất phát triển mạnh dịp tết. Trên các trang mạng xã hội tràn ngập tin tức chào mời dịch vụ xông đất với giá 3 triệu 30 phút/người và nhóm múa lân sư rồng cùng ba ông Phúc, Lộc, Thọ sẽ có giá từ 10 triệu trở lên. Ảnh minh họa. Dịch vụ dọn nhà kiếm bộn tiền cuối năm

Quan niệm của người Việt, cuối năm là thời điểm dọn dẹp nhà cửa. Giờ đây, kinh tế phát triển, nhiều gia đình giàu có thường thuê dịch vụ dọn nhà với giá từ 500 đến 700.000/ngày công. Nhiều người lao động đến tết không về quê để làm việc này cũng đủ ra ngoài tết chi tiêu vài tháng. Ô sin giá cao vẫn khó tìm người

Thuê người giúp việc chăm lo nhà cửa là việc làm thường xuyên của những người sinh sống tại thành thị, có mức thu nhập khá và thời gian ở nhà eo hẹp. Nhưng đến dịp tết, do nhiều người lao động về quê ăn tết nên tìm người giúp việc rất khó khăn. Chính vì thế, những ai ở lại làm công việc này dịp tết sẽ có thù lao cao hơn so với những ngày bình thường khác trong năm. Nấu cỗ ngày tết, giá cao mà vẫn đắt hàng

Ngày tết, người Việt thường có phong tục bày cỗ thết đãi khách. Trước đây, gia chủ thường tự làm cỗ nhưng do ngày nay thu nhập cao hơn nên người ta dành một phần chi phí để thuê người nấu cỗ. Trong dịp tết, người nhận dịch vụ nấu cỗ chỉ việc đi chợ mua đồ theo thực đơn chủ nhà ghi sẵn và chế biến thành những món ngon nhưng thù lao khá hậu hĩnh. Đa số những người làm dịch vụ này dịp tết là những sinh viên theo học nấu ăn tại các trường trên địa bàn các thành phố. Bởi đòi hỏi tay nghề cao, cỗ bàn ngon, gia chủ mới được lòng khách, vui vẻ phấn khởi ngày đầu năm. Dịch vụ trông giữ chó mèo

Tưởng là không kiếm được nhiều tiền nhưng đó là quan niệm khá sai lầm. Trong dịp tết, nhiều người nuôi thú cưng có tâm lý đi chúc tết họ hàng mà không thể mang theo chó mèo đi được. Họ phải nhờ các điểm trông giữ thú cưng chăm sóc giúp và tất nhiên, chi phí cũng không hề rẻ, dao động từ 200.000 đến 1 triệu/ngày/con. Dịch vụ làm người yêu thuê dịp tết “vừa được tiếng, lại vừa được miếng”

Nhiều người độc thân do mải mê làm việc dù tuổi đời không còn trẻ, trước sức ép gia đình buộc phải đưa người yêu về ra mắt. Thay vì mỏi mắt kiếm tìm thì người ta có thể dễ dàng thuê dịch vụ. Tất nhiên có cầu, ắt có cung. Những người làm dịch vụ người yêu thuê được nhận tiền công không nhỏ bởi họ phải hi sinh những ngày tết sum họp với gia đình để về ăn tết nhà người lạ. Dân văn phòng đổ xô bán thực phẩm ngày tết kiếm thêm thu nhập

Những ngày tết, nhu cầu dùng thực phẩm sạch, bánh kẹo, hàng hóa, hoa... rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, ngoài chợ, tạp hóa, siêu thị... nhiều người đã nhanh nhẹn chào bán trên online các mặt hàng thực phẩm ngày tết, bánh kẹo, bonsai, quần áo, bia rượu, các mặt hàng trang trí tết, tranh ảnh... cũng kiếm bộn tiền trong mấy ngày tết.

