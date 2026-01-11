Cảnh giác thủ đoạn gọi điện thông báo điều chỉnh dữ liệu đất đai để lừa đảo

Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo.

Ngày 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các đối tượng giả mạo cán bộ địa chính phường (xã), cán bộ UBND gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân thông báo về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới, phục vụ công tác cập nhật dữ liệu. Các đối tượng thông báo bắt buộc phải nộp bản photo trong thời hạn ngắn nếu không sẽ bị xử phạt hành chính, không cập nhật sẽ không thực hiện được các giao dịch về đất đai sau này.

Sau khi chiếm được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo qua ứng dụng mạng xã hội, email hoặc truy cập các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Thậm chí, một số trường hợp còn yêu cầu người dân cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nộp các khoản “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến đất đai cần liên hệ trực tiếp UBND xã, phường để kiểm tra, xác minh. Chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND phường (xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ và giấy tờ cá nhân cho người lạ. Không cài đặt ứng dụng thông qua các đường link lạ. Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ lý do “xử lý hồ sơ”, “xác minh dữ liệu” nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

