Xã hội

Cảnh giác thủ đoạn gọi điện thông báo điều chỉnh dữ liệu đất đai để lừa đảo

Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo.

Gia Đạt

Ngày 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

30.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, các đối tượng giả mạo cán bộ địa chính phường (xã), cán bộ UBND gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân thông báo về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới, phục vụ công tác cập nhật dữ liệu. Các đối tượng thông báo bắt buộc phải nộp bản photo trong thời hạn ngắn nếu không sẽ bị xử phạt hành chính, không cập nhật sẽ không thực hiện được các giao dịch về đất đai sau này.

Sau khi chiếm được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo qua ứng dụng mạng xã hội, email hoặc truy cập các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Thậm chí, một số trường hợp còn yêu cầu người dân cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nộp các khoản “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến đất đai cần liên hệ trực tiếp UBND xã, phường để kiểm tra, xác minh. Chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND phường (xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ và giấy tờ cá nhân cho người lạ. Không cài đặt ứng dụng thông qua các đường link lạ. Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ lý do “xử lý hồ sơ”, “xác minh dữ liệu” nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
Hậu 'pháo' bị đề nghị mức án 12-13 năm tù

Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn mức án 12-13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 7/1, đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang, Khánh Hòa.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-163131.png
Xã hội

Kẻ lừa đảo 'sa lưới' sau gần 9 tháng trốn nả

Lợi dụng sự quen biết, Đặng Bửu Thanh (Đồng Tháp) đã lừa người trông xe giao túi xách chứa hơn 91 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng toàn bộ tài sản.

Ngày 7/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đặng Bửu Thanh (SN 1984, ngụ ấp Phú Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 30/12/2024, anh N.V.T. cùng hai thanh niên điều khiển xe tải đến chợ Mỹ Quí giao hàng, còn Đặng Bửu Thanh đi xe máy theo phụ giao hàng.

Xã hội

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo chạy án

Công an Hà Nội đang truy tìm Nguyễn Ngọc Tuấn, đối tượng bị tố giác có hành vi lừa đảo nhận tiền chạy án.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội cho biết đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1993; trú tại: phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

21-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn.
