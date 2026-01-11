Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh sát Nghệ An phá cửa cứu 11 người thoát đám cháy trong đêm

Trong lúc tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện đám cháy bùng phát từ nhà người dân nên đã phá cửa và kịp thời giải cứu 11 người.

Theo Ngọc Tú/Tiền phong

Sáng 11/1, Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ dập tắt vụ hỏa hoạn tại nhà dân, giải cứu 11 người đang ngủ bên trong ra ngoài an toàn.

Đám cháy bùng phát lớn, bao trùm toàn bộ căn nhà của anh K. và chuẩn bị lan sang nhà dân bên cạnh.
Đám cháy bùng phát lớn, bao trùm toàn bộ căn nhà của anh K. và chuẩn bị lan sang nhà dân bên cạnh.

Cụ thể, khoảng 1h55’ ngày 11/1, Tổ công tác số 7 Trạm CSGT Diễn Châu đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thì phát hiện lửa bùng phát mạnh tại căn nhà của anh N.B.K. (trú khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai).

Thời điểm phát hiện, đã bao trùm một phần ngôi nhà và chuẩn bị lan sang ngôi nhà bên cạnh. Do thời điểm đêm khuya, người dân xung quanh đều ngủ sâu, không ai hay biết sự cố nguy hiểm.

CSGT cùng người dân phá cửa, hỗ trợ giải cứu 11 người trong 2 nhà ra ngoài an toàn trước khi lửa khói bịt kín các lối thoát hiểm.
CSGT cùng người dân phá cửa, hỗ trợ giải cứu 11 người trong 2 nhà ra ngoài an toàn trước khi lửa khói bịt kín các lối thoát hiểm.

Trước tình thế này, các cán bộ chiến sĩ CSGT đã lập tức tiếp cận hiện trường, hô hoán người dân xung quanh đồng thời phá cửa, lao vào trong nhà để giải cứu người dân.

Thời điểm này, bên trong 2 căn nhà đang có 11 người ngủ say. Các cán bộ chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ đưa toàn bộ người ra ngoài. Một chiếc xe tải cũng được CSGT di chuyển ra ngoài, giảm thiểu thiệt hại do đám cháy gây ra. Đồng thời liên hệ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/nghe-an-canh-sat-giao-thong-pha-cua-cuu-11-nguoi-thoat-khoi-dam-chay-trong-dem-post1811966.tpo
#cảnh sát giao thông #giải cứu #cháy nhà #Nghệ An #đám cháy #phòng cháy

Bài liên quan

Xã hội

Cháy lớn tại nhà ven sông phía sau chợ Bình Trưng TP HCM sáng 11/1

Đúng vào giờ mua bán đông đúc ở chợ Bình Trưng, hoả hoạn bùng phát dữ dội từ căn nhà ven sông phía sau chợ khiến tiểu thương, khách đi chợ hốt hoảng.

Đến 8h sáng 11/1, nhiều lực lượng thuộc Cảnh sát chữa cháy, CSGT, Công an, an ninh cơ sở phường Bình Trưng (TP HCM) cùng hàng chục xe cứu hoả vẫn đang nỗ lực giữ trật tự, phân luồng giao thông để chữa cháy nhiều căn nhà phía sau chợ Bình Trưng (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng).

img-8806.jpg
Hoả hoạn dữ dội từ căn nhà phía sau chợ Bình Trưng, TP HCM sáng 11/1.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh), xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may không có thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 3h20 ngày 10/01, xe khách mang BKS: 25B – 002xx do lái xe Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) điều khiển lưu thông hướng Nam – Bắc trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế đã dừng xe bên lề đường rồi chạy ra ngoài. Thời điểm này trên xe không có hành khách. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe đầu kéo chở than bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Xe đầu kéo chở than bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua xã Lam Thành (Nghệ An) khiến giao thông khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Khoảng 19h ngày 9/1, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ hỏa hoạn liên quan đến một xe đầu kéo chở than.

Theo thông tin từ Đội 4 (Cục Cảnh sát giao thông), vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-110.xx đang lưu thông trên cao tốc thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng tách rời rơ-moóc khỏi cabin nhằm hạn chế thiệt hại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới