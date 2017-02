Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Quả đấm thép của Công an TPHCM

Trong không khí cả nước đang háo hức bước vào năm mới Đinh Dậu 2017, người dân TP HCM vô cùng vui mừng và lạc quan khi Công an TP HCM vừa thành lập lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm để phòng chống tội phạm. Đây là Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam - thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM. Lực lượng này được xem là “quả đấm thép” của Công an TP HCM trong đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Ban giám đốc Công an TP HCM cho biết: "Giai đoạn đầu, công an TP sẽ thực hiện thí điểm Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 1 cấp. Trước mắt thành lập Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự phụ trách các địa bàn: quận 7, 8, Bình Tân, Nhà Bè". Giám đốc Công an TP HCM đặt ra yêu cầu trọng tâm của lực lượng "quả đấm thép" này là phải đi ngay vào hoạt động, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm biểu diễn mô phỏng tình huống khi đi làm nhiệm vụ. “Kể từ hôm nay, thành phố chúng ta sẽ an toàn hơn. Đó không chỉ là cam kết, mà phải là hiện thực. Người dân và bạn bè, du khách đang hướng về chúng ta ở đây, chờ đợi và tin tưởng... Đội săn bắt cướp lừng danh trước đây, truy đuổi bọn tội phạm tới hang cùng ngõ hẻm, không cho chúng còn tấc đất này để tác oai tác quái. Hãy biến ngày hôm nay thành ngày hy vọng của người dân, đồng thời bắt đầu những giờ đen tối nhất của bọn tội phạm”, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng khẳng định tại lễ ra mắt Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam. Các chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đều có võ nghệ cao cường. Đủ sức trấn áp những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chúc mừng các chiến sĩ tại lễ ra mắt Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam.

