Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh V.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Gia Đạt

Ngày 10/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Suối Hai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

capture-3193.png
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Suối Hai phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận, gây hiểu nhầm, hoang mang trong quần chúng nhân dân, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là V.V.T, sinh năm 1981, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh V.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Ngày 31/12/2025, Công an xã Suối Hai đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh V.V.T về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, tỉnh táo khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
