Hải Phòng rà soát toàn bộ sản phẩm Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Sở Công Thương Hải Phòng vừa có công văn gửi các siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố liên quan vụ hơn 130 tấn thịt bệnh tả lợn châu Phi tuồn vào kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, trụ sở tại 71 Lê Lai, TP Hải Phòng.

Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thịt trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Cụ thể, các siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp, trao đổi với các đơn vị cung cấp hàng hóa để rà soát hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm hàng hóa đang kinh doanh; đồng thời lưu ý kiểm tra, rà soát đối với các sản phẩm thuộc diện dừng lưu thông, thu hồi (nếu có) theo thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ động theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống đã được xác thực trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời kiểm tra, rà soát hàng hóa đang kinh doanh; trên cơ sở đó, thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định đối với các sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ đối với hàng hóa thực phẩm kinh doanh trong hệ thống phân phối, góp phần phòng ngừa rủi ro, không để xảy ra việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 170 tấn thịt lợn và các sản phẩm đóng hộp nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy trên 132 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long đang được lưu giữ tại kho đông lạnh của công ty; tiêu hủy trên 1,2 tấn thịt lợn nạc của Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt vận chuyển đến công ty thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Cơ quan chức năng cũng đã tiêu hủy trên 4,1 tấn chả giò giế và trên 3,2 tấn chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện và tiêu hủy hơn 27,8 tấn sản phẩm hàng hóa dương tính với vi khuẩn Salmonella đang được bảo quản tại kho lạnh của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long. Trong đó, có trên 13,6 tấn bì xô lợn đông lạnh mua của Bùi Đức Trọng; trên 8,2 tấn da gà đông lạnh và trên 6 tấn thịt gà xay đông lạnh do Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long nhập khẩu.

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long cũng đề nghị tiêu hủy trên 1,7 tấn sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (tương đương 13.953 hộp); trong đó có 6.442 hộp pate cột đèn loại 90 gam/hộp ghi ngày sản xuất là 6/9/2025 và 7.511 hộp pate cột đèn loại 150 gam/hộp ghi ngày sản xuất là 7/9/2025.

Số thịt lợn và đồ hộp trên đã được cơ quan chức năng tiêu hủy bằng biện pháp chôn lấp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) – Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Hải Phòng.

Ông Trương Sỹ Toàn bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cùng bị bắt còn có 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980), Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979), nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974) nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Các đối tượng này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Vụ việc trên được phanh phui ngày 8/9/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tà lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố đối với 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982), Nguyễn Bình Loan (SN 1968), Phạm Xuân Toan (SN 1975) cùng trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng).

Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.