Sống Khỏe

Phát hiện cơ sở kinh doanh bánh kẹo nhập lậu ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh lượng lớn bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hạo Nhiên

Ngày 11/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Hoàng Hiển do ông Hoàng Văn Hiển làm chủ, tại ngõ 167 đường Lê Lợi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

z7418493416345-6c7f85429934509df2cd8e1e0705a174.jpg
Lực lượng chức năng đang kiểm đếm hàng hoá nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1.351 đơn vị thực phẩm bao gói sẵn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Trong đó, có 1.075 đơn vị bánh kẹo, rong biển ăn liền có xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc và 276 đơn vị bánh, nước trái cây lên men không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Hoàng Hiển về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm. Đồng thời, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu tranh với thực phẩm bẩn.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
