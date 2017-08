Lần ra người tung tin đồn nhảm “thảm án 8 người chết ở Nam Định”

Thông tin mới nhất về việc điều tra đối tượng tung tin đồn thất thiệt về “thảm án 8 người chết ở Nam Định”, ngày 22/8, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Nam Định) đã làm rõ đối tượng bịa đặt thông tin thảm án rồi đăng lên mạng xã hội là Trần Quang Hải (SN 1988, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).



Đại diện Công an tỉnh Nam Định thông tin, trước đó, ngày 10/8, Hải sử dụng tài khoản facebook có tên “Nhỏ dâu tây” chia sẻ một liên kết lên trang facebook “Rao vặt Nam Định” với nội dung “Nam Định thảm sát trong đêm, 8 người trong một gia đình thiệt mạng”. Cùng với đó, Hải đính kèm hình ảnh lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án.

Để câu view Hải đã lấy thông tin và ảnh vụ thảm sát ở Bình Phước rồi tung tin thành vụ thảm sát ở tỉnh Nam Định. Mục đích đối tượng tung tin đồn nhảm về thảm án là để kiếm tiền. Ảnh chụp lại màn hình FB mà Hải đã tung tin đồn thất thiệt.

Đáng chú ý, tài khoản Hải sử dụng đăng thông tin thất thiệt có ảnh đại diện là cô gái trong trang phục lực lượng vũ trang khiến nhiều người tin rằng thông tin về vụ thảm sát là thật.

Đại điện Công an tỉnh Nam Định khẳng định, thông tin Hải tung trên mạng là hoàn toàn bịa đặt, không có thật. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt Hải đăng tải thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận gây xôn xao cộng đồng mạng và gây hoang mạng dự luận, làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại Nam Định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc xác minh, xử lý đối tượng tung tin thất thiệt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới ngày 17/8, Công an tỉnh Nam Định xác minh, làm rõ Trần Quang Hải là người tung tin bịa đặt và triệu tập lên cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, đã lấy thông tin và ảnh vụ thảm sát ở Bình Phước rồi thay thành vụ thảm sát ở tỉnh Nam Định. Sau đó, Hải đăng lên trang “Rao vặt Nam Định” nhằm thu hút người xem để nhằm thu lợi từ các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử phạt Trần Quang Hải. Trước đó, Công an tỉnh Nam Định đã gửi kiến nghị với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định xem xét xử lý chủ trang “Rao vặt Nam Định” vì đã không kiểm soát, cho phép đăng tải thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

