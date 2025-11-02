Hà Nội

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng ở Mali

Thế giới

Trong gần một tháng qua, Mali rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, nguồn cung xăng và dầu diesel cạn kiệt trên khắp cả nước.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Theo Tân Hoa Xã, trong gần một tháng qua, Mali đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng. Nguồn cung xăng và dầu diesel cạn kiệt trên khắp cả nước, gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và làm cuộc sống hàng ngày của người dân thêm khó khăn. Ảnh: Người dân xếp hàng chờ đổ xăng tại Bamako, thủ đô Mali, ngày 29/10. Ảnh: Xinhua.
Việc bán nhiên liệu ở thủ đô Bamako và các khu vực lân cận đang bị hạn chế, giới hạn mỗi xe chỉ được mua khoảng 17,75 USD nhiên liệu mỗi ngày. Ảnh: Namibia Daily News.
Nguồn tin cho hay, tình trạng thiếu hụt này được cho là có liên quan chặt chẽ đến tình hình an ninh bất ổn của Mali. Từ tháng 9, nhóm GSIM/JNIM đã nhiều lần phục kích đoàn xe chở nhiên liệu trên các tuyến đường chính dẫn đến Bamako từ Senegal và Bờ Biển Ngà. Theo cơ quan an ninh Mali, hàng chục xe bồn đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công như vậy. Ảnh: Xinhua.
Được biết, Mali đã phải tạm dừng các hoạt động của trường học trên toàn quốc do tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng. Tình trạng này cũng đẩy chi phí sinh hoạt lên cao. Ảnh: Xinhua.
Nguồn điện không ổn định đã buộc nhiều nhà máy và văn phòng phải thu hẹp quy mô hoặc tạm ngừng hoạt động. Ảnh: Xinhua.
Chính phủ Mali đã đưa ra "Kế hoạch ứng phó khủng hoảng nhiên liệu khẩn cấp", bao gồm việc hộ tống quân sự cho các đoàn xe chở nhiên liệu, thành lập kho dự trữ nhiên liệu chiến lược, đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu, giảm thuế cho các công ty năng lượng và ưu tiên phân phối nhiên liệu cho các bệnh viện, xe cấp cứu và phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: Một chiếc xe buýt chạy trên đường ở Bamako ngày 28/10. Ảnh: Xinhua.
