Xã hội

Thông tin “bắt cóc trẻ em” tại Quảng Trị là sai sự thật

Cơ quan Công an xác định thông tin bé gái bị bắt cóc lan truyền trên Facebook là sai sự thật. Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tin giả để kêu gọi từ thiện.

Hạo Nhiên

Ngày 22/8, Công an xã Trường Sơn (Quảng Trị) cho biết, tối 21/8, Công an xã đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin sai sự thật về “bắt cóc trẻ em” do các đối tượng xấu đăng tải trên mạng xã hội facebook nhằm mục đích trục lợi.

Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Nguyễn Anh Thư” đã đăng tải thông tin về việc “cháu bé 6 tuổi tên Nguyễn Hoài Bảo Thi (trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bị một người đàn ông lạ mặt bế lên xe và rời đi ngày 20/8/2025” kèm theo một số hình ảnh.

Ngoài ra, trang facebook này cũng đề nghị mọi người hỗ trợ tìm kiếm và đăng tải số điện thoại để liên hệ khi có thông tin. Từ bài viết này, nhiều trang mạng xã hội khác đã sao chép, chia sẻ làm thông tin lan truyền nhanh chóng, gây chú ý và hoang mang trong dư luận.

z6932080168148-c114f347c2bd4eef56df43290072cdd4-20250822093720.jpg
Thông tin bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị là giả.

Trước sự việc trên, Công an xã Trường Sơn đã khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ: Từ ngày 20/8/2025 đến nay, Công an xã chưa ghi nhận tin báo hay phát hiện vụ việc liên quan đến "bắt cóc trẻ em" trên địa bàn xã Trường Sơn. Tài khoản đăng tải bài viết “Nguyễn Anh Thư” là ảo, đăng tải với mục đích câu like, comment, share, gây tin đồn thất thiệt.

Ngay sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng, tài khoản facebook này liền thay đổi ảnh đại diện, đăng bài viết với nội dung "kêu gọi giúp đỡ hai anh em mồ côi bị xe tông nguy kịch ở Quảng Bình" cùng hình ảnh kèm số tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khuyến cáo người dân hết sức ảnh giác với các bài viết có hình ảnh thương tâm bất thường; không chia sẻ, bình luận khi chưa kiểm chứng sự thật của bài đăng; tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản được đăng tải khi chưa được kiểm chứng…

>>> Xem thêm video cảnh giác thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc, tống tiền qua điện thoại.

(Nguồn: TTXVN)
#Tin giả #bắt cóc #tẻ em #Công an Quảng Trị #xác định #lừa đảo

Sốt mạng

Tin giả, sai sự thật trên không gian mạng tác động xấu đến xã hội

Theo Cục trưởng Cục A05, các hoạt động tán phát tin giả, tin sai sự thật, truyền bá văn hóa không lành mạnh trên không gian mạng đã tác động xấu đến xã hội.

Theo Báo Công Thương, tại Lễ Kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), đã đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam. Ông nhận định, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới, hiện đại. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức lớn trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

le-xuan-minh.jpg
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Ảnh Minh Sơn
Xã hội

“Bắt cán bộ cấp cao” vụ nổ súng Vĩnh Long là tin giả

Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định video có nội dung “bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao” liên quan vụ nổ súng ở Vĩnh Long là thông tin giả mạo.

Tối 16/5, Công an tỉnh Vĩnh Long phát đi thông tin khẳng định, thông tin “bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao” ở Trà Ôn đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

888999.jpg
Xã hội

“Bịa” chuyện bắt cóc để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện

Sau khi đăng tin “bịa” chuyện trẻ nhỏ bị bắt cóc, đối tượng đã chỉnh sửa bài viết gắn thêm số tài khoản kêu gọi quyên góp tiền từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn đưa tin giả bắt cóc trẻ em nhằm kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 2/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh, kèm hình ảnh trắng đen mô tả cảnh bắt cóc, gây hoang mang dư luận. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đây là tin giả.

