Thông tin “bắt cóc trẻ em” tại Quảng Trị là sai sự thật

Ngày 22/8, Công an xã Trường Sơn (Quảng Trị) cho biết, tối 21/8, Công an xã đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin sai sự thật về “bắt cóc trẻ em” do các đối tượng xấu đăng tải trên mạng xã hội facebook nhằm mục đích trục lợi.

Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Nguyễn Anh Thư” đã đăng tải thông tin về việc “cháu bé 6 tuổi tên Nguyễn Hoài Bảo Thi (trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bị một người đàn ông lạ mặt bế lên xe và rời đi ngày 20/8/2025” kèm theo một số hình ảnh.

Ngoài ra, trang facebook này cũng đề nghị mọi người hỗ trợ tìm kiếm và đăng tải số điện thoại để liên hệ khi có thông tin. Từ bài viết này, nhiều trang mạng xã hội khác đã sao chép, chia sẻ làm thông tin lan truyền nhanh chóng, gây chú ý và hoang mang trong dư luận.

Thông tin bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị là giả.

Trước sự việc trên, Công an xã Trường Sơn đã khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ: Từ ngày 20/8/2025 đến nay, Công an xã chưa ghi nhận tin báo hay phát hiện vụ việc liên quan đến "bắt cóc trẻ em" trên địa bàn xã Trường Sơn. Tài khoản đăng tải bài viết “Nguyễn Anh Thư” là ảo, đăng tải với mục đích câu like, comment, share, gây tin đồn thất thiệt.

Ngay sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng, tài khoản facebook này liền thay đổi ảnh đại diện, đăng bài viết với nội dung "kêu gọi giúp đỡ hai anh em mồ côi bị xe tông nguy kịch ở Quảng Bình" cùng hình ảnh kèm số tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khuyến cáo người dân hết sức ảnh giác với các bài viết có hình ảnh thương tâm bất thường; không chia sẻ, bình luận khi chưa kiểm chứng sự thật của bài đăng; tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản được đăng tải khi chưa được kiểm chứng…

