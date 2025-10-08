Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt nam tài xế ô tô ở Ninh Bình vì che lấp biển số

Anh Phạm Thế C thừa nhận, trước đó đã điều khiển ô tô lưu thông từ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về xã Yên Từ để biển số phía sau của xe dán kín.

Gia Đạt

Ngày 8/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức xác minh và mời anh Phạm Thế C, sinh năm 1997, trú tại xóm Thượng, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình lên Trụ sở đơn vị để làm rõ về hành vi "Gắn biển số bị che lấp" khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

capture-6012.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Trước đó, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc tại tuyến Quốc lộ 1T thuộc địa phận phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có 1 xe ô tô con màu trắng biển kiểm soát 35A- 446.13 khi tham gia giao thông trên đường nhưng biển số phía sau của xe đã bị che lấp toàn bộ bằng giấy dán màu vàng.

Quá trình làm việc, anh Phạm Thế C thừa nhận trước đó anh có điều khiển xe ô tô lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1T thuộc địa phận phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về xã Yên Từ nhưng để biển số phía sau của xe dán kín bằng giấy màu vàng. Anh C đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với anh C về hành vi "Gắn biển số bị che lấp" khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

Nguồn: ĐTHĐT.
#xử phạt ô tô #biển số che lấp #vi phạm luật giao thông #tài xế Phạm Thế C #Ninh Bình #quy định biển số

Bài liên quan

Xã hội

Chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa xóa, xử lý thế nào?

Thay vì chờ hệ thống xóa cảnh báo, chủ xe chỉ cần đưa ra bằng chứng chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt nguội.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất gỡ vướng cho trường hợp chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa cập nhật, dẫn đến không thể đăng kiểm.

5 hình thức chứng minh đã nộp phạt nguội

Xem chi tiết

Xã hội

TP HCM đề xuất xử phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

 TP HCM sẽ thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi nhân rộng, bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn và khả thi.

Chiều 2/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM cho biết đơn vị đang nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

Xem chi tiết

Xã hội

Tung tin giả tàu lạ trôi dạt giữa mưa bão, thanh niên bị xử phạt

Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa xử phạt nam thanh niên tung tin giả trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 30/9, qua rà soát trên mạng xã hội, Công an phường Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook N.V.T đăng tải nội dung kèm hình ảnh bịa đặt: “Ủa tầu tung của trôi dạt về An Dương Vương hay sao ý á”.

1-7864.jpg
Thông tin chia sẻ sai sự thật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới