Xử phạt nam tài xế ô tô ở Ninh Bình vì che lấp biển số

Anh Phạm Thế C thừa nhận, trước đó đã điều khiển ô tô lưu thông từ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về xã Yên Từ để biển số phía sau của xe dán kín.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức xác minh và mời anh Phạm Thế C, sinh năm 1997, trú tại xóm Thượng, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình lên Trụ sở đơn vị để làm rõ về hành vi "Gắn biển số bị che lấp" khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Trước đó, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc tại tuyến Quốc lộ 1T thuộc địa phận phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có 1 xe ô tô con màu trắng biển kiểm soát 35A- 446.13 khi tham gia giao thông trên đường nhưng biển số phía sau của xe đã bị che lấp toàn bộ bằng giấy dán màu vàng.

Quá trình làm việc, anh Phạm Thế C thừa nhận trước đó anh có điều khiển xe ô tô lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1T thuộc địa phận phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về xã Yên Từ nhưng để biển số phía sau của xe dán kín bằng giấy màu vàng. Anh C đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với anh C về hành vi "Gắn biển số bị che lấp" khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

