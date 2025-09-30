Hà Nội

Xã hội

Tung tin giả tàu lạ trôi dạt giữa mưa bão, thanh niên bị xử phạt

Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa xử phạt nam thanh niên tung tin giả trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Khánh Hoài

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 30/9, qua rà soát trên mạng xã hội, Công an phường Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook N.V.T đăng tải nội dung kèm hình ảnh bịa đặt: “Ủa tầu tung của trôi dạt về An Dương Vương hay sao ý á”.

1-7864.jpg
Thông tin chia sẻ sai sự thật.

Thông tin chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý và bình luận của cư dân mạng. Chỉ sau chưa đầy 30 phút, Công an phường Lào Cai xác định đây là tin giả và đã triệu tập chủ tài khoản Facebook là N.V.T (sinh năm 1989, thường trú tại phường Cam Đường) để làm việc.

a2.jpg
N.V.T tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, N.V.T thừa nhận dùng công nghệ AI tạo hình ảnh giả một con tàu tại bờ kè An Dương Vương (phường Lào Cai), sau đó đăng tải nhằm mục đích “câu like, câu view”.

Công an phường Lào Cai đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.V.T số tiền 7,5 triệu đồng.

#Công an phường Lào Cai #tàu lạ trôi dạt giữa mưa bão

Bài liên quan

Xã hội

Xót xa nhà cửa của người dân bị nước lũ nhấn chìm ở Lào Cai

Mưa lũ, dông lốc đã khiến 649 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị hư hỏng, 1 người mất tích, 5 người bị thương.

1.jpg
Chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10 Bualoi, từ ngày 29 - 30/9 nhiều nơi ở Lào Cai bị ngập lụt, sạt lở, người mất tích. (Ảnh ngập lụt diện rộng tại phường Yên Bái: Ảnh: ANLC).
2.jpg
Đường phố ở phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) bị ngập sâu trong nước, một số người dân phải sử dụng tạm thuyền để làm phương tiện di chuyển.
Xem chi tiết

Xã hội

Dông lốc tốc mái hàng trăm ngôi nhà, Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo khắc phục

Trước những thiệt hại do bão số 10 và dông lốc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, tính đến 16h ngày 29/9, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 14 xã, phường bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Trong đó, có 8 người bị thương; 202 nhà dân bị tốc mái, 575 m tường rào bị đổ; 38 chuồng trại bị tốc mái, hư hỏng; 882 ha lúa bị đổ, 32 ha rau màu bị hư hỏng; 151 cây xanh, 57 cột điện, 1 biển hiệu cơ quan gãy, đổ…

87.jpg
Dông lốc khiến một nhà dân ở xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng bị sập.
Xem chi tiết

