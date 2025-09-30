Tung tin giả tàu lạ trôi dạt giữa mưa bão, thanh niên bị xử phạt

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 30/9, qua rà soát trên mạng xã hội, Công an phường Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook N.V.T đăng tải nội dung kèm hình ảnh bịa đặt: “Ủa tầu tung của trôi dạt về An Dương Vương hay sao ý á”.

Thông tin chia sẻ sai sự thật.

Thông tin chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý và bình luận của cư dân mạng. Chỉ sau chưa đầy 30 phút, Công an phường Lào Cai xác định đây là tin giả và đã triệu tập chủ tài khoản Facebook là N.V.T (sinh năm 1989, thường trú tại phường Cam Đường) để làm việc.

N.V.T tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, N.V.T thừa nhận dùng công nghệ AI tạo hình ảnh giả một con tàu tại bờ kè An Dương Vương (phường Lào Cai), sau đó đăng tải nhằm mục đích “câu like, câu view”.

Công an phường Lào Cai đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.V.T số tiền 7,5 triệu đồng.