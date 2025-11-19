Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Một người đàn ông ở xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Hạo Nhiên

Ngày 19/11, thông tin từ Công an xã Đức Minh thông tin, đơn vị vừa xử phạt một công dân trên địa bàn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ An ninh mạng - Công an xã Đức Minh phát hiện bài viết từ một tài khoản Facebook “ẩn danh” đăng tải nội dung sai sự thật lên nhóm “Chợ Đức Thọ” về Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh) và cô giáo K.T. dạy tại trường.

image.jpg
T.V.H tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Tổ An ninh mạng đã vào cuộc điều tra và xác minh chủ tài khoản là T.V.H. (trú tại thôn Yên Phú, xã Đức Minh).

Tại cơ quan Công an, H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, xin lỗi nhà trường và cá nhân cô giáo T., đồng thời đăng bài viết xin lỗi công khai lên nhóm “Chợ Đức Thọ”.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022; Công an xã Đức Minh đã quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.V.H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông báo tin giả bị nhóm tấn công, cướp tài sản.

(Nguồn: SGGP)
#Công an xã Đức Minh #Hà Tĩnh #xử phạt #đăng thông tin #sai sự thật

Bài liên quan

Xã hội

Bị phạt 7,5 triệu vì đăng sai thông tin về dự án đường tỉnh 295C

Một người đàn ông ở Bắc Ninh đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng sai thông tin liên quan đến dự án đường tỉnh 295C.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông B.T.Q về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

cats-5865.jpg
Cán bộ Công an phường làm việc với ông Q.
Xem chi tiết

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Với hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông D.Đ.C (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh, xử lý trường hợp công dân D.Đ.C (SN 1963, trú tại xã Kỳ Anh) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

68ef553f13259.jpg
Ông D.Đ.C làm việc với cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệu tập nhóm người đăng thông tin sai về an ninh sân bay Liên Khương

Với hành vi đăng tải video sai sự thật đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, anh P.Q.V.Q (Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thêm 3 trường hợp khác có hành vi đăng tải, chia sẻ video sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.

Cụ thể, anh P.Q.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo quy định pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố

Có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.