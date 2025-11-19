Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Một người đàn ông ở xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an xã Đức Minh thông tin, đơn vị vừa xử phạt một công dân trên địa bàn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ An ninh mạng - Công an xã Đức Minh phát hiện bài viết từ một tài khoản Facebook “ẩn danh” đăng tải nội dung sai sự thật lên nhóm “Chợ Đức Thọ” về Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh) và cô giáo K.T. dạy tại trường.

T.V.H tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Tổ An ninh mạng đã vào cuộc điều tra và xác minh chủ tài khoản là T.V.H. (trú tại thôn Yên Phú, xã Đức Minh).

Tại cơ quan Công an, H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, xin lỗi nhà trường và cá nhân cô giáo T., đồng thời đăng bài viết xin lỗi công khai lên nhóm “Chợ Đức Thọ”.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022; Công an xã Đức Minh đã quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.V.H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

