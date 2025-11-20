Chiều con gái, cha bị ghi hình phạt 5 triệu đồng

Cho ô tô chạy vào làn đường không đúng quy định để chiều ý con gái muốn ghé mua đồ, bị người đi đường ghi hình, tài xế đã bị CSGT xử phạt 5 triệu đồng.

Chiều 20/11, làm việc với CSGT tại trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08 - Phòng CSGT, Công an TP HCM), ông P.Đ.Đ (SN 1970, ngụ TP HCM) đã ký biên bản thừa nhận hành vi vi phạm “Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định” và hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt số tiền 5 triệu đồng.

Ông Đ. làm việc tại CSGT Rạch Chiếc và thừa nhận hành vi vi phạm do muốn ghé cửa hàng mua đồ cho con.

Theo chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc, trước đó người cùng tham gia giao thông trên đường Hoàng Cầm (QL1K cũ), thuộc phường Linh Xuân, TP HCM phát hiện và ghi hình xe ôtô do ông Đ. điều khiển chạy sai làn đường quy định. Vụ việc cũng như hình ảnh được Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận, xác minh và mời ông Đ. đến làm việc.

Trước những hình ảnh thể hiện diễn biến hành vi vi phạm, ông Đ. cho biết do muốn ghé vào một cửa hàng cho con gái mua đồ nên ông đã đi không đúng làn đường quy định.

Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo người dân, hiện nay hầu hết các tuyến đường ở TP HCM đều được trang bị camera ghi hình; ngoài ra còn có lực lượng CSGT cơ động thường xuyên ghi hình phạt nguội. Bên cạnh đó, những hình ảnh về hành vi vi phạm giao thông do người dân ghi nhận và cung cấp cũng được lực lượng CSGT phân loại, sử dụng làm căn cứ xử lý đối với mọi hành vi vi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video được người đi đường cung cấp làm cơ sở CSGT xử lý hành vi vi phạm của lái xe Đ.