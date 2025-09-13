Xử phạt cơ sở kinh doanh mỹ phẩm “lậu” ở Đồng Nai

Với hàng loạt vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm, cửa hàng Linh Ngố (Đồng Nai) bị xử phạt hơn 127 triệu đồng và buộc tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm.

Ngày 13/9, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở kinh doanh Linh Ngố, do buôn bán hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Được biết, cửa hàng Linh Ngố (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) do ông Nguyễn Thành Trung là người đại diện pháp luật, đã có 3 hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh mỹ phẩm.

Cụ thể, hành vi vi phạm thứ nhất là kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết trên sản phẩm: 223.745.000 đồng.

Ảnh minh hoạ

Hành vi thứ hai là kinh doanh hàng hóa mỹ phẩm nhập lậu. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết trên sản phẩm là 33.696.000 đồng.

Hành vi thứ ba là hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

Với các lỗi vi phạm trên, cửa hàng kinh doanh Linh Ngố bị xử phạt với tổng số tiền là 127.500.000 đồng và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CР ngày 26/08/2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hộ kinh doanh Linh Ngố nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

>>> Mời độc giả xem thêm video cơ quan Công an bắt giữ thuốc lá lậu.