Xử phạt cơ sở kinh doanh hàng nghìn cút nối dây, bút thử điện nhập lậu

Anh H.C.M cho biết, toàn bộ số hàng hoá trên là do anh M mua trôi nổi trên thị trường, không có hoá đơn chứng từ kèm theo để nhằm mục đích kinh doanh online.

Gia Đạt

Ngày 12/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Hộ kinh doanh H.C.M1, địa chỉ: Thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

capture-3345.png
Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở.

Quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh H.C.M1 có hành vi vi phạm: Kinh doanh hàng hoá nhập lậu là thiết bị điện dân dụng các loại.

Tang vật vi phạm gồm: 2.000 chiếc cút nối dây điện 32A, 250V/4kV và 500 chiếc bút thử điện cảm ứng đa năng do Trung Quốc sản xuất. Trị giá tang vật vi phạm theo giá niêm yết là 35.000.000 đồng. Chủ cơ sở kinh doanh là anh H.C.M trình bày: Toàn bộ số hàng hoá trên là do anh M mua trôi nổi trên thị trường, không có hoá đơn chứng từ kèm theo để nhằm mục đích kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok...

Căn cứ hồ sơ vụ việc, ngày 5/9/2025 Đội QLTT số 7- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh H.C.M 1 phạt tiền 15.000.000 đồng về hành vi vi phạm Kinh doanh hàng hoá nhập lậu; tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm trị giá 35.000.000 đồng theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
