Xử phạt đối tượng báo chốt CSGT trên mạng xã hội ở Lào Cai

Ngày 19/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện một tài khoản mạng xã hội Zalo "B.N" có hành vi đăng tải hình ảnh với nội dung thông báo chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị đã nhanh chóng xác minh và triệu tập làm việc đối với chủ tài khoản là ông B.V.N, sinh năm 1982, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Qua quá trình làm việc với cơ quan Công an ông B.V.N thừa nhận vào tối ngày 5/12/2025 đã đăng hình ảnh với nội dung thông báo chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Công an xác định hành vi của ông B.V.N là vi phạm pháp luật được quy định tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14 của Chính phủ) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.V.N với số tiền 5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội để thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, bình luận “báo chốt” cảnh sát giao thông dưới mọi hình thức trên mạng xã hội và các nền tảng thông tin khác. Hành vi này tiếp tay cho người vi phạm né tránh kiểm tra, xử lý của lực lượng Công an, gây khó khăn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

