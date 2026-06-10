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Xã hội

Xử lý quả bom “khủng” còn sót sau chiến tranh ở Quảng Trị

Một người dân ở xã Phong Nha (Quảng Trị) phát hiện quả bom lớn dưới lòng sông, gần với các lồng nuôi cá của gia đình nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 10/6, thông tin từ Dự án MAG cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng Trị xử lý quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh dưới sông Son, nơi có hoạt động chạy thuyền du lịch hằng ngày đưa khách thăm các động Phong Nha và Tiên Sơn.

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Lực lượng chức năng đang vận chuyển quả bom đến khu vực chờ hủy nổ theo quy định. Ảnh: Hoàng Phúc

Trước đó, anh Nguyễn Khôi (người đang kinh doanh homestay tại xã Phong Nha) phát hiện 01 quả bom lớn dưới lòng sông Son, gần với các lồng nuôi cá của gia đình, nên anh đã báo ngay cho chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Phong Nha báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và đề nghị hỗ trợ xử lý quả bom để bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động du lịch đang vào mùa cao điểm.

Ngay sau đó, Dự án MAG đã triển khai lực lượng đến hiện trường, thu hồi an toàn quả bom nặng 227kg, có khả năng gây nguy hiểm cao và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để vận chuyển đến khu vực chờ hủy nổ theo quy định.

>>> Xem thêm video huỷ nổ bom “khủng” ở Quảng Trị.
#Bom khủng #Quảng Trị #huỷ nổ #Dự án MAG #Phong Nha #Sông Son

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