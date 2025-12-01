Đào móng làm nhà, phát hiện bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ

Trong quá trình đào đất làm móng nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị) phát hiện một quả bom nặng khoảng 340 kg, đang còn nguyên kíp nổ.

Tối 1/12, thông tin từ UBND xã Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong lúc múc đất làm nền nhà, người dân địa phương phát hiện một quả bom lớn còn nguyên kíp nổ, nguy cơ gây mất an toàn cao.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 1/12, ông Cao Văn Hợi (54 tuổi, thôn Tiền Phong, xã Tuyên Lâm) thuê máy múc về san nền nhà thì thấy lộ ra một quả bom còn nguyên vẹn.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Tuyên Lâm phối hợp Công an xã và tổ công tác Đồn biên phòng Rà Mai tiếp cận hiện trường, lập biên bản, cắm biển cảnh báo và rào bảo vệ khu vực phát hiện vật liệu nổ.

Theo thông tin ban đầu, quả bom dài khoảng 1m, đường kính thân 40cm, nặng ước chừng 340 kg. Toàn bộ vỏ và cấu trúc bom vẫn còn nguyên, được đánh giá mức độ nguy hiểm cao.

Hiện, vụ việc đã được báo cáo về Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực I - Đồng Lê để cử lực lượng công binh chuyên trách đến xử lý theo quy trình, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

>>> Xem thêm video huỷ nổ bom “khủng” ở Quảng Trị.