Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe ở Lào Cai

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt một số thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe...

Gia Đạt

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

nhom-hoc-sinh-vi-pham-va-tang-vat-luc-luong-cong-an-tich-thu-1-xe-mo-to.jpg
Nhóm học sinh tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 14/01/2026, qua nắm tình hình trên mạng xã hội, Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai phát hiện clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ngay sau đó, Công an xã Bản Lầu phối hợp với Công an phường Lào Cai và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xác minh, triệu tập 4 đối tượng gồm: P.M.Q sinh năm 2009, L.T.K sinh năm 2008, H.T.Đ sinh năm 2008, cùng trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai; H.M.T sinh năm 2007, trú xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan, trong đó đáng chú ý, 2 chủ phương tiện vi phạm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị xử phạt tổng số tiền là 13.500.000 đồng; tịch thu 1 xe mô tô.

Các đối tượng còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính về hàng loạt hành vi nguy hiểm như: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện; xe không có gương chiếu hậu; không gắn biển số; bộ phận giảm thanh không có tác dụng; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc xử lý hành chính, Công an xã Bản Lầu đã triệu tập các đối tượng cùng phụ huynh đến làm việc, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phân tích mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm; đồng thời yêu cầu các gia đình cam kết quản lý, giáo dục con em, không tái phạm.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lào Cai #xử phạt #thanh thiếu niên #giao thông #lạng lách

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

2 nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng phóng xe máy truy đuổi, lạng lách đánh võng, dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn đường phố.

Ngày 25/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Trong số này, 4 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Đức Dũng, Lê Tấn Phước, Phạm Minh Đức, Nguyễn Quốc Trung (từ 16 - 19 tuổi, cùng trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm 'quái xế' mang hung khí lạng lách trên đường Bắc Ninh

Nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô các loại, đi dàn hàng ngang, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga, hò hét gây bức xúc.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Phương Liễu (Bắc Ninh) vừa bắt giữ nhóm tội phạm đường phố.

Trước đó, khoảng 1h ngày 9/11, trên tuyến QL18, thuộc địa bàn phường Phương Liễu (Bắc Ninh), Tổ công tác Công an phường Phương Liễu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 14 đối tượng đều là thanh thiếu niên chủ yếu ở tỉnh ngoài.

Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên đánh võng, tạt đầu các phương tiện lưu thông ở làn ngược chiều

Ngô Mạnh Cường lạng lách, tạt đầu ô tô và phương tiện khác trên quốc lộ 6, gây nguy hiểm và bức xúc cho người đi đường ở Sơn La.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La đã triệu tập Ngô Mạnh Cường (SN1983, trú tại Đại Mỗ, Hà Nội) lên làm việc sau phản ánh của quần chúng nhân dân về video clip thanh niên này điều khiển xe máy theo hướng Sơn La – Hà Nội không đội mũ bảo hiểm, cố tình che lấp biển kiểm soát, không đi bên phải đường, lạng lách đánh võng, tạt đầu ô tô và người đi đường theo hướng ngược lại từ Hà Nội – Sơn La tại Km297+900 – Quốc lộ 6 thuộc địa phận Tổ 1 Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

capture.jpg
Hình ảnh cắt từ clip.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới