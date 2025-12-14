Đề nghị 'nhạy cảm' bị CSGT cảnh cáo, người đàn ông vứt xe bỏ đi

Bị phát hiện có nồng độ cồn, người đàn ông đề nghị “nhạy cảm” để được bỏ qua. Khi bị CSGT đã nghiêm khắc cảnh cáo, người vi phạm đã vứt xe bỏ đi.

Vụ việc xảy ra vào chiều 14/12 trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường An Khánh, TP HCM). Đây là tuyến đường do Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái (CSGT - PC08, Công an TP HCM) đảm trách tuần tra, xử lý về trật tự an toàn giao thông.

CSGT Đội Cát Lái phát hiện người chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn trên đường Võ Nguyên Giáp chiều 14/12...

Người đàn ông vi phạm có đề nghị "khiếm nhã" đã bị CSGT cảnh cáo. Tuy nhiên người này bất hợp tác và vứt xe bỏ đi.

Theo đó khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác CSGT Cát Lái tuần tra cơ động và phát hiện một người đàn ông chạy xe máy có biểu hiện thiếu tỉnh táo. CSGT đã chặn dừng và dùng thiết bị chuyên dụng đo nồng độ cồn với người đàn ông này. Kết quả xác định người điều khiển xe máy nói trên có nồng độ cồn khá cao.

Tuy nhiên, người đàn ông có biểu hiện bất hợp tác, liên tục đòi CSGT “thông cảm, đưa tiền để bỏ qua”. Tổ công tác đã nghiêm khắc cảnh cáo, đồng thời yêu cầu người vi phạm chấp hành xuất trình giấy tờ, ký biên bản nhưng người này đã vứt lại xe rồi bỏ đi.

Tổ công tác niêm phong và đưa phương tiện về trụ sở để tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Lực lượng CSGT đã đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Các Đội CSGT thuộc PC08, Công an TP HCM tuần tra lưu động, tránh tình trạng “ma men” đối phó.

Thời gian qua, các Đội CSGT thuộc PC08, Công an TP HCM đã thay đổi phương thức kiểm tra, xử lý nồng độ còn bằng cách tuần tra lưu động, ít lập chốt cố định để tránh tình trạng “ma men” đối phó. Phương thức này đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều người vi phạm từng “né chốt” CSGT trước đây đã thừa nhận với cách xử lý cơ động này thì chắc chắn không còn dám vi phạm vì có thể sẽ bị CSGT chặn bắt bất kể ở đâu; bất cứ lúc nào.