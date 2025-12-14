Hà Nội

Đề nghị 'nhạy cảm' bị CSGT cảnh cáo, người đàn ông vứt xe bỏ đi

Bị phát hiện có nồng độ cồn, người đàn ông đề nghị “nhạy cảm” để được bỏ qua. Khi bị CSGT đã nghiêm khắc cảnh cáo, người vi phạm đã vứt xe bỏ đi.

Đăng Lê

Vụ việc xảy ra vào chiều 14/12 trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường An Khánh, TP HCM). Đây là tuyến đường do Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái (CSGT - PC08, Công an TP HCM) đảm trách tuần tra, xử lý về trật tự an toàn giao thông.

img-8189.jpg
CSGT Đội Cát Lái phát hiện người chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn trên đường Võ Nguyên Giáp chiều 14/12...
img-8191.jpg
Người đàn ông vi phạm có đề nghị "khiếm nhã" đã bị CSGT cảnh cáo. Tuy nhiên người này bất hợp tác và vứt xe bỏ đi.

Theo đó khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác CSGT Cát Lái tuần tra cơ động và phát hiện một người đàn ông chạy xe máy có biểu hiện thiếu tỉnh táo. CSGT đã chặn dừng và dùng thiết bị chuyên dụng đo nồng độ cồn với người đàn ông này. Kết quả xác định người điều khiển xe máy nói trên có nồng độ cồn khá cao.

Tuy nhiên, người đàn ông có biểu hiện bất hợp tác, liên tục đòi CSGT “thông cảm, đưa tiền để bỏ qua”. Tổ công tác đã nghiêm khắc cảnh cáo, đồng thời yêu cầu người vi phạm chấp hành xuất trình giấy tờ, ký biên bản nhưng người này đã vứt lại xe rồi bỏ đi.

img-8188.jpg
Tổ công tác niêm phong và đưa phương tiện về trụ sở để tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Lực lượng CSGT đã đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định.

img-6895.jpg
Các Đội CSGT thuộc PC08, Công an TP HCM tuần tra lưu động, tránh tình trạng “ma men” đối phó.

Thời gian qua, các Đội CSGT thuộc PC08, Công an TP HCM đã thay đổi phương thức kiểm tra, xử lý nồng độ còn bằng cách tuần tra lưu động, ít lập chốt cố định để tránh tình trạng “ma men” đối phó. Phương thức này đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều người vi phạm từng “né chốt” CSGT trước đây đã thừa nhận với cách xử lý cơ động này thì chắc chắn không còn dám vi phạm vì có thể sẽ bị CSGT chặn bắt bất kể ở đâu; bất cứ lúc nào.

#Khởi tố vụ đẩy CSGT

Xã hội

Cảnh sát giao thông xử lý hơn 126.000 ‘ma men’ trong vòng 2 tháng

Chỉ trong vòng 2 tháng, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 9/12, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), từ ngày 8/10 đến ngày 7/12, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện 37 ca (trong 24 ngày) tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục SGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 59.282 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 46,87%). So với thời gian trước liền kề trước đó tăng 30.167 trường hợp vi phạm.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát giao thông Bắc Ninh xử lý hơn 3.800 ‘ma men’

Từ ngày 24 đến 30/11/2025, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh đã xử lý hơn 3.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 1.325 phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tuần từ ngày 24 đến 30/11/2025, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 9 người chết và 6 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao thông vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

cats-4042.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát giao thông phát hiện hơn 1.500 'ma men' trong 4 tiếng kiểm tra

Từ 19h - 23h ngày 21/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 30/34 địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 22/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Lực lượng CSGT Công an 30/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h00 đến 23h00 ngày 21/11/2025.

Xem chi tiết

