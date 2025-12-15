Tài xế ở Hải Phòng trốn chốt kiểm tra cồn, lộ tàng trữ ma túy

Khi bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế đã lái xe bỏ chạy. Cảnh sát sau đó phát hiện trên xe có túi nilông chứa chất bột màu trắng, nghi ketamin.

Ngày 15/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, lúc 19h ngày 14/12, tại 142 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng, trong quá trình tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, Tổ địa bàn Kiến An - Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng (Phòng Cảnh sát giao thông) phát hiện và ra tín hiệu dừng kiểm tra một xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu KIA CERATO, biển kiểm soát 15K-269.62.

Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy về hướng số 1B Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng.

Tổ địa bàn Kiến An đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và dừng được phương tiện. Lái xe là Lê Hồng Duy, sinh năm 2005, trú tại Đồng Tử 4, Phù Liễn, Hải Phòng và 2 người ngồi trên xe.

Qua kiểm tra nhanh, Tổ địa bàn Kiến An phát hiện trong hốc phía trước xe có một túi ni-lông chứa chất bột màu trắng. Đấu tranh ban đầu lái xe Lê Hồng Duy khai nhận là ketamin.

Tổ địa bàn Kiến An bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an phường Phù Liễn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổ địa bàn Kiến An, Trạm CSGT An Hưng cũng đã bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý vào các ngày: 23/5, 2/8, 1/9 và 8/11/2025.

