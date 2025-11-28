Xe tải va chạm xe máy, 2 ông cháu ở Gia Lai tử vong thương tâm

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 ông cháu tử vong tại chỗ trên đường Lê Duẩn (phường Pleiku).

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 28/11, khi anh L.T.S. (SN 1993, trú tại phường An Phú) điều khiển xe tải BKS 81A-530.xx lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng từ vòng xoay Phù Đổng đi Bến xe Đức Long (Gia Lai)

Khi đến trước ngã ba giao nhau với đường Lê Văn Tám, xe tải của anh S. đã va chạm với xe máy BKS 81B1-882.xx lưu thông cùng chiều phía trước do ông P.H.Đ. (SN 1955, trú tại phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu ngoại là bé gái T.N.B.N. (SN 2015, trú tại phường Hội Phú).

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh V.N

Vụ va chạm khiến xe máy lọt vào gầm xe tải, 2 ông cháu đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Được biết, trước đó ông Đ. vừa đón cháu N. đi học về.

Nhận được tin báo, Công an phường Pleiku phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đã có mặt tại hiện trường đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong: