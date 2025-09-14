Hà Nội

Xã hội

Xe tải lật ở Lâm Đồng khiến một người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 55 (tỉnh Lâm Đồng), khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Ngày 14/9, thông tin từ phường Phước Hội (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 14/9, xe tải BKS 86C-13725 đang lưu thông trên trên tuyến quốc lộ 55, hướng TP. Hồ Chí Minh – Lâm Đồng, khi đi qua đoạn Chợ Cam Bình (phường Phước Hội) thì bất ngờ mất lái, lật nghiêng.

z7010927404398-61440a98aeb0e8309ce3372a4cc5cd0d.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Luân.

Vụ tai nạn, khiến chị L.T.H (SN 1991, ngụ phường La Gi) đang ngồi trong cabin xe bị đè dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
Bài liên quan

Xã hội

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A ở Lâm Đồng khiến 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/9 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, khi xe đầu kéo rẽ vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, khiến hai thanh niên đi xe máy tử vong.

Sáng 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

z7009558097454-563204389109c5b62584a65faa316336.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời giải cứu 12 người mắc kẹt trong vụ tai nạn ở Đà Nẵng

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (Đà Nẵng) khiến nhiều người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã phá vỡ cửa kính xe khách để giải cứu nạn nhân.

Khoảng 19h50 ngày 11/9, trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện mắc kẹt trong hầm, nhiều hành khách bị kẹt lại bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

12-9-tai-nan9.jpg
Lực lượng cảnh sát giải cứu hành khách bị mắc kẹt.
Xem chi tiết

Xã hội

Danh tính kẻ hành hung dã man 2 anh em khi giúp người bị tai nạn

Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ 2 anh em bị nhóm người hành hung dã man khi giúp người bị tai nạn xảy ra vào ngày 7/9 trên địa bàn xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh.

1757483589-z3fff62db8d1ee033f493a56faf83a14c1-5550-width640height480.jpg
Anh Trung và anh Vĩnh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Xem chi tiết

