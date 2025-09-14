Xe tải lật ở Lâm Đồng khiến một người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 55 (tỉnh Lâm Đồng), khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ngày 14/9, thông tin từ phường Phước Hội (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 14/9, xe tải BKS 86C-13725 đang lưu thông trên trên tuyến quốc lộ 55, hướng TP. Hồ Chí Minh – Lâm Đồng, khi đi qua đoạn Chợ Cam Bình (phường Phước Hội) thì bất ngờ mất lái, lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Luân.

Vụ tai nạn, khiến chị L.T.H (SN 1991, ngụ phường La Gi) đang ngồi trong cabin xe bị đè dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong: