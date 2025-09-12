Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời giải cứu 12 người mắc kẹt trong vụ tai nạn ở Đà Nẵng

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (Đà Nẵng) khiến nhiều người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã phá vỡ cửa kính xe khách để giải cứu nạn nhân.

Hạo Nhiên

Khoảng 19h50 ngày 11/9, trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện mắc kẹt trong hầm, nhiều hành khách bị kẹt lại bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

12-9-tai-nan9.jpg
Lực lượng cảnh sát giải cứu hành khách bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng điều động 2 xe chuyên dụng cùng tổ cứu hộ tinh nhuệ tới hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng cứu hộ xác định có nhiều người bị kẹt trong xe khách. Chỉ huy lập tức lệnh phá cửa kính, tổ chức đưa 11 người ra ngoài an toàn.

12-9-tai-nan11.jpg
Lực lượng chức năng huy động xe máy múc phá vỡ cửa kính xe khách để giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 22h10 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải thoát thành công tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin và bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
#Tai nạn #xe khách #giải cứu #hành khách #mắc kẹt #Công an Đà Nẵng

Bài liên quan

Xã hội

Xe máy tông vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên tử vong

Đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Ninh Châu (Quảng Trị), xe máy bất ngờ tông vào xe tải đậu bên đường, khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Ngày 12/9, thông tin từ UBND xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 11/9, anh T.X.B. (SN 2004, trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy mang BKS: 73AG-083.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng Bắc - Nam.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy điện va chạm xe tải, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), khiến người phụ nữ tử vong.

Khoảng 7h ngày 12/9, tài xế Dương Kim C. (SN 1995, xã Thạch Lạc) điều kiển xe tải mang BKS: 38C-19447 di chuyển từ phường Thành Sen đi hướng xã Toàn Lưu.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BHT.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy có dấu hiệu lấn làn va chạm với xe bồn, người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h17 ngày 11/9 trên đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. 

Địa điểm xảy ra chạm giao thông trước số nhà 303 đường Lê Thánh Tôn, đoạn giáp ranh giữa phường Hội Phú và phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe bồn mang BKS 82C-047.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng từ Lý Thái Tổ đi ngã tư Lâm nghiệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới