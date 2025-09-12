Kịp thời giải cứu 12 người mắc kẹt trong vụ tai nạn ở Đà Nẵng

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (Đà Nẵng) khiến nhiều người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã phá vỡ cửa kính xe khách để giải cứu nạn nhân.

Khoảng 19h50 ngày 11/9, trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện mắc kẹt trong hầm, nhiều hành khách bị kẹt lại bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát giải cứu hành khách bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng điều động 2 xe chuyên dụng cùng tổ cứu hộ tinh nhuệ tới hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng cứu hộ xác định có nhiều người bị kẹt trong xe khách. Chỉ huy lập tức lệnh phá cửa kính, tổ chức đưa 11 người ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng huy động xe máy múc phá vỡ cửa kính xe khách để giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 22h10 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải thoát thành công tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin và bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

