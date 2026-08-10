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Số hóa - Xe

Lý do nào khiến Mazda CX-70 và CX-90 phải "chật vật" tìm khách?

Bộ đôi SUV Mazda CX-70 và CX-90 đang chật vật tìm khách, trong khi mẫu sedan "già nua" của hãng mà ít ai ngờ tới là Mazda3 lại bất ngờ tăng trưởng mạnh.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-90.

Tham vọng đưa Mazda lên phân khúc cao cấp đang cho thấy kết quả đáng thất vọng khi bộ đôi CX-70 và CX-90 đều đang chật vật tìm khách. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản không cho rằng giải pháp cho hai mẫu SUV đầu bảng ế ẩm này là giảm giá sâu hơn hay tăng thêm sức mạnh động cơ. Thay vào đó, Mazda đặt cược vào việc nhấn mạnh yếu tố an toàn cùng một số cập nhật sản phẩm để xoay chuyển tình hình.

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Bộ đôi SUV Mazda CX-70 và CX-90 đang chật vật tìm khách.

Trong nửa đầu năm nay, doanh số của mẫu SUV 3 hàng ghế Mazda CX-90 tại thị trường Mỹ giảm 24% xuống còn 21.271 xe. Trong khi đó, Mazda CX-70 với 2 hàng ghế còn tệ hơn với mức giảm 29% xuống chỉ còn 5.974 xe giao đến khách hàng. Đây rõ ràng không phải kết quả mà Mazda kỳ vọng khi phát triển bộ đôi này với trọng tâm dành cho người tiêu dùng Mỹ.

Phát biểu sau khi Mazda có lãi trở lại trong quý tài chính gần nhất, Giám đốc tài chính Jeffrey Guyton thừa nhận ông không hài lòng với kết quả kinh doanh của hai mẫu SUV cỡ lớn và cho biết hãng đang triển khai các biện pháp nhằm tăng sức hút của chúng.

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Trong nửa đầu năm nay, doanh số của mẫu SUV 3 hàng ghế Mazda CX-90 tại thị trường Mỹ giảm 24% xuống còn 21.271 xe.

“Tình hình này là không thể chấp nhận đối với chúng tôi”, Guyton nói với Automotive News trước khi trình bày kế hoạch truyền thông tập trung vào an toàn - chiến lược đã giúp một mẫu SUV nhỏ hơn của hãng nhận được nhiều sự chú ý tích cực. CX-5 thế hệ mới gần đây đã đạt mức đánh giá cao nhất của Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS) và Mazda hiện sở hữu nhiều chứng nhận Top Safety Pick+ hơn bất kỳ đối thủ nào trong dải sản phẩm của mình.

Dĩ nhiên, việc khách hàng có thể chưa nhận ra các mẫu SUV cỡ lớn của Mazda an toàn đến mức nào không phải là nguyên nhân duy nhất khiến chúng bán chậm. Mazda CX-70 và CX-90 còn chịu tác động của thuế quan vì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản trong khi việc mất các ưu đãi dành cho xe hybrid sạc điện càng không giúp ích gì cho hai mẫu xe này. Thêm vào đó là nhu cầu đang hạ nhiệt đối với các mẫu xe PHEV giá cao và có thể hiểu vì sao Mazda đang tìm kiếm những “vũ khí” mới để thúc đẩy doanh số.

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Lượng xe Mazda3 giao trong tháng 7 tăng gần 88% còn doanh số lũy kế từ đầu năm tăng 28% dù mẫu xe này đang tiến gần đến sinh nhật lần thứ 10.

Trong khi Mazda đang gấp rút cứu những mẫu xe mới nhất của mình thì một trong những mẫu xe lâu đời nhất của hãng lại tăng trưởng rất tốt. Mazda3 hiện tại vốn đã ra mắt từ năm 2018 nhưng doanh số năm nay tăng vọt. Lượng xe Mazda3 giao trong tháng 7 tăng gần 88% còn doanh số lũy kế từ đầu năm tăng 28% dù mẫu xe này đang tiến gần đến sinh nhật lần thứ 10 với rất ít thay đổi đáng kể trong suốt vòng đời.

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