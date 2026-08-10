Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội cho giáo dục, nhưng cũng kéo theo không ít thách thức về tính trung thực trong học tập. Mới đây, một giáo sư lịch sử tại Mỹ đã gây chú ý khi sử dụng một "bẫy ẩn" trong đề thi giữa kỳ để kiểm tra việc sinh viên có lạm dụng chatbot AI hay không. Kết quả vượt ngoài dự đoán khi gần như cả lớp bị phát hiện sử dụng AI để hoàn thành bài làm, qua đó làm dấy lên cuộc tranh luận về cách các trường đại học thích ứng với kỷ nguyên AI.

Giáo sư Jason Gibson, giảng dạy lịch sử tại Đại học Bang Alcorn (Mỹ), cho biết ông đã thêm một chỉ dẫn đặc biệt vào đề thi giữa kỳ. Bài kiểm tra yêu cầu sinh viên phân tích Cách mạng Công nghiệp và liên hệ với những công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo hay mạng xã hội. Tuy nhiên, ngoài phần nội dung mà sinh viên có thể nhìn thấy, giáo sư còn chèn thêm một dòng chữ màu trắng gần như "vô hình" với mắt thường. Nội dung này chỉ dành cho chatbot AI, yêu cầu chèn từ "Madagascar" vào câu trả lời tại một vị trí hoàn toàn vô nghĩa.

Chỉ với một dòng hướng dẫn ẩn, giáo sư đã phát hiện hàng chục sinh viên sử dụng AI để làm bài thi.

Nếu sinh viên tự đọc đề và viết bài, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy đoạn chỉ dẫn này. Ngược lại, khi sao chép nguyên văn câu trả lời do chatbot tạo ra, nhiều người đã vô tình giữ lại những câu văn kỳ lạ chứa từ "Madagascar". Một số bài làm xuất hiện các câu như "Madagascar trôi ngang qua buổi chiều", "Madagascar thạch anh hồng tím xe đạp thì thầm với trần nhà" hay thậm chí "Madagascar mặc máy nướng bánh mì đến xem một trận bóng rổ". Những cụm từ hoàn toàn không liên quan đến nội dung lịch sử đã trở thành bằng chứng rõ ràng cho thấy bài viết được AI tạo ra mà không được người học kiểm tra lại. Theo giáo sư Gibson, có tới 32 trong tổng số 35 sinh viên bị phát hiện sử dụng AI theo cách này.

Sau khi chấm bài, giáo sư Gibson đã công bố kết quả với hai lớp học và trình chiếu đoạn chỉ dẫn ẩn trong đề thi để giải thích cách phát hiện. Chỉ có hai sinh viên lên tiếng khiếu nại. Theo ông, điều đáng lo ngại không đơn thuần là việc sinh viên sử dụng AI hỗ trợ học tập, mà là nhiều người dường như không đọc kỹ cả đề bài lẫn nội dung chatbot tạo ra trước khi nộp. Điều này phản ánh xu hướng quá phụ thuộc vào AI, khiến kỹ năng đọc hiểu, phân tích và phản biện bị xem nhẹ. Với nhiều học giả, mục tiêu của giáo dục đại học không chỉ là tạo ra một bài luận đủ số lượng từ, mà quan trọng hơn là rèn luyện năng lực tư duy độc lập của người học.

Vụ việc cũng cho thấy bài toán gian lận bằng AI đang trở nên phổ biến tại nhiều trường đại học trên thế giới. Theo khảo sát về liêm chính học thuật tại Anh, các cơ sở giáo dục đã ghi nhận gần 7.000 trường hợp sinh viên sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để gian lận trong năm học 2023-2024, tương đương khoảng 5,1 vụ trên mỗi 1.000 sinh viên, cao gấp nhiều lần so với năm học trước. Dù vậy, giáo sư Jason Gibson thừa nhận hiện chưa có lời giải hoàn hảo cho vấn đề này. Theo ông, AI vẫn còn quá mới để các trường có đủ cơ sở xây dựng những quy trình đánh giá phù hợp. Thay vì tìm một giải pháp duy nhất, cả giảng viên lẫn nhà trường đều đang trong quá trình thử nghiệm, điều chỉnh và học cách khai thác AI như một công cụ hỗ trợ học tập mà vẫn bảo đảm tính trung thực và giá trị cốt lõi của giáo dục.