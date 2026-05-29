Bộ Xây dựng chỉ đạo tìm phương án gỡ rối cho xe ôtô bán tải.

Bộ Xây dựng ban hành Thông báo số 242/TB-BXD yêu cầu rà soát, nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp lý nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến ôtô tải pickup.

Động thái này diễn ra sau buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và Công ty TNHH Ford Việt Nam. Tại đây, đại diện hãng xe phản ánh các quy định hiện hành đối với xe bán tải đang gây ra nhiều khó khăn trong thực tế áp dụng.

Trước đó, nhằm gỡ vướng cho loại phương tiện này, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND sửa đổi quy định cũ. Cục Đường bộ Việt Nam cũng có Văn bản số 2612/CĐBVN-TCGT gửi các cơ quan quản lý đường bộ toàn quốc đề nghị tổ chức giao thông phù hợp.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp cho rằng các biện pháp trên mới chỉ xử lý được bước đầu. Thực tế vẫn tồn tại tình trạng mỗi địa phương có cách hiểu và áp dụng khác nhau về phân loại phương tiện, hệ thống biển báo hiệu lẫn phương án tổ chức giao thông.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, bảo đảm hài hòa giữa trật tự an toàn giao thông và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc:

- Cục Đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam: Phối hợp rà soát toàn diện Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT và các quy định liên quan. Các đơn vị phải đánh giá kỹ hiệu quả từ văn bản hướng dẫn ngày 12/5/2026 để làm rõ những điểm đã xử lý và các vướng mắc còn tồn đọng.

- Đề xuất phương án sửa đổi: Nghiên cứu kỹ thực tiễn kiểm định, phân loại xe bán tải và chủ động tham vấn ý kiến từ các hãng xe, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA). Từ đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung QCVN 41:2024/BGTVT hoặc Thông tư 53/2024/TT-BGTVT nếu thấy cần thiết.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, phương án sửa đổi phải đảm bảo tính thống nhất, khả thi, minh bạch và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát sinh cách hiểu khác nhau trong quá trình thực thi pháp luật. Đồng thời, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng cùng Vụ Hợp tác quốc tế sẽ chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện tiến trình này.

