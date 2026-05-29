Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Bộ Xây dựng chỉ đạo tìm phương án gỡ rối cho xe ôtô bán tải

Bộ Xây dựng ban hành Thông báo số 242/TB-BXD yêu cầu rà soát, nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp lý nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến ôtô tải pickup.

Thảo Nguyễn

Thông tư 53/2024/TT-BGTVT

Ford Việt Nam

Video: Video: Xe bán tải ở Thái Lan và 5 điểm khác biệt so với Việt Nam.

Động thái này diễn ra sau buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và Công ty TNHH Ford Việt Nam. Tại đây, đại diện hãng xe phản ánh các quy định hiện hành đối với xe bán tải đang gây ra nhiều khó khăn trong thực tế áp dụng.

Trước đó, nhằm gỡ vướng cho loại phương tiện này, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND sửa đổi quy định cũ. Cục Đường bộ Việt Nam cũng có Văn bản số 2612/CĐBVN-TCGT gửi các cơ quan quản lý đường bộ toàn quốc đề nghị tổ chức giao thông phù hợp.

2-9744.jpg
Bộ Xây dựng chỉ đạo tìm phương án gỡ rối cho xe ôtô bán tải.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp cho rằng các biện pháp trên mới chỉ xử lý được bước đầu. Thực tế vẫn tồn tại tình trạng mỗi địa phương có cách hiểu và áp dụng khác nhau về phân loại phương tiện, hệ thống biển báo hiệu lẫn phương án tổ chức giao thông.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, bảo đảm hài hòa giữa trật tự an toàn giao thông và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc:

- Cục Đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam: Phối hợp rà soát toàn diện Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT và các quy định liên quan. Các đơn vị phải đánh giá kỹ hiệu quả từ văn bản hướng dẫn ngày 12/5/2026 để làm rõ những điểm đã xử lý và các vướng mắc còn tồn đọng.

- Đề xuất phương án sửa đổi: Nghiên cứu kỹ thực tiễn kiểm định, phân loại xe bán tải và chủ động tham vấn ý kiến từ các hãng xe, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA). Từ đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung QCVN 41:2024/BGTVT hoặc Thông tư 53/2024/TT-BGTVT nếu thấy cần thiết.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, phương án sửa đổi phải đảm bảo tính thống nhất, khả thi, minh bạch và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát sinh cách hiểu khác nhau trong quá trình thực thi pháp luật. Đồng thời, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng cùng Vụ Hợp tác quốc tế sẽ chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện tiến trình này.

#gỡ rối cho xe ôtô bán tải #xe bán tải #quy định pháp lý #giao thông #Bộ Xây dựng #sửa đổi luật

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Ford Việt Nam kiến nghị cho xe bán tải dưới 3,5 tấn lăn bánh như ôtô con

Ford Việt Nam vừa có văn bản gửi lãnh đạo Chính phủ và Bộ Xây dựng, kiến nghị sớm tháo gỡ liên quan đến việc tổ chức giao thông đối với xe bán tải cabin kép.

Video: Xe bán tải ở Thái Lan và 5 điểm khác biệt so với Việt Nam

Nội dung văn bản tập trung vào việc đề xuất bổ sung một chương riêng biệt về phân loại phương tiện phục vụ chính sách tổ chức giao thông đường bộ vào dự thảo sửa đổi Thông tư 53/2024. Theo góc nhìn của doanh nghiệp, việc chuẩn hóa các tiêu chí kỹ thuật ở quy mô cấp bộ là giải pháp triệt để nhằm loại bỏ những rào cản di chuyển, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và duy trì sự ổn định của thị trường ôtô trong nước.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xe bán tải vào nội đô không lo giờ cấm, nhưng cần chú ý kẻo mất tiền oan

Quyết định 52/2026 của UBND TP Hà Nội chính thức xóa bỏ lệnh cấm giờ xe bán tải, nhưng chủ xe cần hiểu rõ: được chạy 24/24 không có nghĩa thoát khỏi mọi hạn.

Ngày 30/4/2026, UBND TP Hà Nội ký ban hành Quyết định 52/2026, bổ sung điểm g khoản 2 với nội dung cho phép ôtô tải pickup được hoạt động 24/24h tại khu vực nội đô. Quyết định có hiệu lực ngay ngày ký, chính thức xóa bỏ quy định hạn chế lưu thông theo khung giờ vốn áp dụng với nhóm phương tiện này trước đó.

Đây là kết quả sau khi liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng cho phép ôtô tải pickup lưu thông tương tự ôtô con.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Thành phố Hà Nội cho phép xe bán tải được chạy 24/24h từ 30/4/2026

Quyết định mới của UBND TP Hà Nội cho phép xe ôtô bán tải lưu thông cả ngày ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực với người dùng và doanh nghiệp.

Video: Đánh giá xe bán tải Ford Ranger Stormtrak tại Việt Nam.

Từ ngày 30/4/2026, Hà Nội chính thức cho phép các dòng xe bán tải (pickup) được hoạt động 24/24h trên toàn địa bàn, theo Quyết định số 52/2026 sửa đổi quy định trước đó. Đây là thay đổi đáng chú ý khi trước đó, phần lớn xe bán tải bị xếp vào nhóm xe tải và chỉ được phép di chuyển ngoài giờ cao điểm hoặc ban đêm, gây nhiều bất tiện cho nhu cầu đi lại và kinh doanh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới